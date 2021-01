Banyoles repara l'escultura de la plaça de l'Aspirina

L'Ajuntament de Banyoles ha reformat la plaça dels Jurats, coneguda popularment com a plaça de l'Aspirina. Aquest espai és una rotonda que està situada al passeig Mossèn Lluís Constans a la cruïlla amb el passeig de la Indústria i va ser construïda l'any 1987 dins el projecte de reforma del passeig en qüestió.

Deu anys més tard, i per iniciativa d'un grup d'artistes i intel·lectuals de Banyoles van impulsar que l'artista Jordi Barraca la convertís en una escultura dedicada al reconegut analgèsic. Amb els anys l'escultura va anar quedant força deteriorada i va acabar servint com a espai on de tant en tant apareixien diferents pintades espontànies, sovint de caràcter polític.

Ara el consistori ha encarregat a l'artista local Jaume Geli que hi fes una intervenció per recuperar-la i dignificar-la. Geli l'ha pintat totalment de blanc i als laterals de la base de formigó hi ha afegit la paraula Aspirina en sis idiomes: català, rus, xinès, grec, suahili i àrab, cosa que ha permès recuperar la plaça un cop reformada.

El cost de la intervenció ha suposat una inversió de 1.000 euros per l'Ajuntament de Banyoles, que va inaugurar la restauració de plaça de l'Aspirina ahir.