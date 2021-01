El PSC de les comarques gironines ha donat el tret de sortida a la campanya per les eleccions del 14 de febrer al Parlament de Catalunya. En una roda de premsa, Sílvia Paneque, regidora a l'Ajuntament de Girona i cap de llista del PSC per Girona, va presentar ahir la candidatura acompanyada de Rafel Bruguera, actualment diputat; Manel Nadal, qui va ser el primer secretari del PSC a la Federació de Girona i, finalment, Eulàlia Lluch, filla d'Ernest Lluch, que ocuparan els tres llocs al final de la llista.

Segons Paneque, «les comarques gironines han de tornar a ser el motor de l'àmbit econòmic, polític i social» de Catalunya. La socialista va subratllar que actualment «ens superen comunitats com Madrid, el País Basc o Navarra» i que per això «cal treballar per una institució centrada en la recuperació del teixit industrial», així com reforçar el sector serveis de la província «a través d'ajudes directes per salvaguardar el sector». A més a més, pel que fa al debat territorial, Sílvia Panque va demanar «superar la divisió actual per retornar a la unitat civil que feia forta Catalunya».

La cap de llista del PSC va mostrar-se agraïda per la incorporació de Manel Nadal i Eulàlia Lluch a la candidatura. Mentre que el primer va destacar propostes per millorar les infraestructures de la província, fent referència a la reactivació de l'aeroport o a la posada en marxa de la construcció de la variant d'Olot, Lluch va explicar que amb la seva incorporació vol «aportar el seu gra de sorra a donar suport a Sílvia Paneque i Salvador Illa».

D'altra banda, Rafel Bruguera va centrar-se en el sector cultural i va denunciar que aquesta «ha estat una legislatura perduda per la cultura», afegint que considera que «aquest és un cas que exemplifica la necessitat de canvi de rumb per aplicar polítiques valentes».

La llista per Girona seguirà amb Òscar Aparicio, de la Bisbal d'Empordà, com a número dos; Mònica Ríos, de Platja d'Aro, en tercer lloc i Salvador Calabuig, de Sant Feliu de Guíxols, com a quart.