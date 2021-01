FGC mantindrà obertes les 6 estacions d'esquí del Pirineu «amb el mínim servei»

Les sis estacions d'esquí que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) al Pirineu es mantindran obertes més enllà de Reis, un cop entri en vigor el confinament municipal. L'objectiu és «crear un mínim d'activitat econòmica al territori» per ajudar els sectors afectats per les noves restriccions de mobilitat a passar el «mal tràngol» que suposen per ells les noves mesures, segons va explicar el director de la divisió de Turisme i Muntanya de la companyia pública, Toni Sanmartí. Així, tot reconeixent que «l'impacte hi és», va voler donar un missatge d'esperança amb l'anunci de la continuïtat de l'activitat de la neu i va detallar que aquesta es durà a terme prestant «el mínim servei», fet que implica obrir menys pistes i remuntadors.

Cal tenir en compte que la mitjana de visitants a les pistes durant la darrera setmana, entre el 28 de desembre i el 3 de gener, ha estat de 1.842 esquiadors diaris a Boí Taüll (Alta Ribagorça), 1.390 a Port Ainé i 929 a Espot (Pallars Sobirà). A les estacions situades a la Cerdanya i el Ripollès, afectades pel confinament perimetral, l'afluència ha estat de 924 esquiadors a La Molina (Cerdanya), 245 a Vallter 2000 i 193 a la Vall de Núria (Ripollès).

Els hostalers del Pirineu asseguren que el nou confinament municipal que es començarà a aplicar a partir del 7 de gener suposa per ells un «cop fort», ja que implicarà haver d'anul·lar totes les reserves de la campanya de Reis. Per tot plegat, el president de la Federació que agrupa el sector a la demarcació de Lleida, Josep Castellarnau, va dir que tot i entendre l'objectiu de les mesures, la «salut econòmica» d'aquesta activitat queda ara «molt tocada o tocada de mort». En aquest sentit, va demanar al Govern ajuts directes per poder pal·liar la situació i que, com a mínim, s'anul·lin o congelin tributs per minimitzar les despeses, tenint en compte, va afirmar, que són els «principals damnificats d'aquesta pandèmia».

El nou confinament arriba en un moment en què les reserves arribaven, fins aquest diumenge, al 60 i 70% en el cas dels establiments situats a peu de les pistes d'esquí i entre el 30 i el 40% a la resta del territori de muntanya. Així, Castellarnau va explicar que la campanya «tot just acabava de començar» i que durant aquestes festes de Nadal s'havia assolit una ocupació de fins al 90% en algunes zones del Pirineu.

Aíx mateix, també va destacar que tot i que els allotjaments han pogut treballar durant aquests dies, les restriccions horàries dels bars i restaurants han ressentit la seva facturació fins al punt de no poder cobrir despeses.