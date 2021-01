Indignació i laments entre el sector comercial de Girona

El gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, es va mostrar indignat i va assegurar que no entenen ni comprenen les mesures decretades pel Govern ahir i diu que busquen «amagar» la seva «incompetència» darrere dels centres comercials. Jordà va afirmar que l'anunci els ha tornat a agafar per sorpresa i just a les portes de la campanya de rebaixes. En aquest sentit, va reclamar la dimissió de la consellera de Salut, Alba Vergés, i va acusar l'executiu de «no fer la feina» i «passar la pilota al ciutadà». També va criticar que s'adopti la decisió de tancar els centres comercials i, en canvi, tinguin més de 100.000 vacunes «per posar».

D'altra banda, els comerciants de la ciutat de Girona esperen que les noves restriccions no afectin en excés la facturació. La ?vicepresidenta de l'Associació ?Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, va ?detallar que de moment han «mig salvat» la campanya de Nadal i confien a «mig salvar» les rebaixes amb les vendes que faran entre setmana.

De fet, Ramírez de Cartagena va assegurar que els compradors de Girona s'han acostumat a anar a les botigues entre setmana. «Venem més entre setmana que els caps de setmana», va afegir la ?comerciant. Aquest canvi es deu al fet que molts dels compradors provenen «de fora de Girona» i com que abans de festes hi havia el confinament municipal, durant els caps de setmana aprofitaven entre setmana per baixar a comprar. Tot i així, va lamentar que aquestes mesures no vagin acompanyades d'ajudes proporcio?nades a les pèrdues que tindran.

El president de l'Associació ?Comerç Figueres, Frederic Carbó, va lamentar el nou anunci i va dir que es tracta d'un «despropòsit més». «He vist un míting on s'ha parlat més del mal dels altres que del nostre», va assegurar. Carbó va afegir que «el nostre mal és que estem en una pandèmia i que no tenim gent que vacuni».