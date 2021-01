Les joventuts dels comuns presenten «Tinta Jove»

Les joventuts dels comuns a les Comarques Gironines, Confluència Jove, presenten «Tinta Jove», el seu primer butlletí des que es van constituir la passada primavera del 2020.

Segons expliquen, en aquest butlletí s'hi troben articles d'opinió sobre «feminisme, el turisme a la Costa Brava, la situació pràctica dels col·lectius culturals així com diversos articles sobre memòria històrica i immigració». A part, diuen que s'hi informarà dels actes de la campanya dels comuns per a les properes eleccions al Parlament amb una llista per Girona que encapçala Rosa Lluch i l'acompanya Laura López, diputada d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats.

Finalment, Confluència Jove informen que donaran el tret de sortida a aquest nou curs polític amb «Xerrem en Comú», una sèrie d'entrevistes a «gent comuns» que retransmetran cada divendres en directe pel seu Instagram.