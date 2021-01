L'hospital de Campdevànol torna a ingressar malalts sense coronavirus

L'hospital de Campdevànol ha aixecat l'ingrés restringit a malalts de covid-19 i torna a tenir pacients ingressats amb altres patologies. La restricció es va prendre el 2 de desembre després de detectar un brot intern de coronavirus a dins de l'hospital que va afectar una trentena de treballadors i també pacients. Des de llavors que una dotzena de malalts amb altres patologies es van traslladar al Trueta de Girona i a l'hospital d'Olot.

Un mes després, el brot es dona per tancat i s'ha pogut recuperar bona part de la plantilla, tot i que actualment encara hi ha onze treballadors infectats que s'estan recuperant. Per això, des de dissabte, l'hospital torna a fer ingressos de malalts sense coronavirus, mesura que es mantindrà sempre que l'evolució de la pandèmia ho permeti. El primer ingrés va ser una partera que va donar a llum el primer nadó del Ripollès el 2 de gener a la nit.

Tot i això, no es reprendran les operacions amb ingrés per tenir marge en cas que la incidència del covid-19 es dispari. I és que les previsions no són bones veient el repunt de casos dels últims tres dies. Segons explica el gerent del centre, Joan Grané, han tingut 9 ingressos nous de covid-19, una xifra «altíssima» i «preocupant», que associen directament amb el relaxament d'aquests dies de Nadal. Grané admet que estan en «màxima alerta» i demana responsabilitat individual per evitar una nova onada de contagis.

L'hospital d'Olot manté les mesures preses aquest cap de setmana després de detectar un brot de coronavirus a una de les unitats d'hospitalització, que afecta 3 professionals i 10 pacients. Es mantenen suspeses les visites a unitats d'hospitalització i només es permet un acompanyant en els pacents en final de vida, les parteres i els menors d'edat.