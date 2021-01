L'hospital Josep Trueta inicia la vacunació als seus professionals

El procés de vacunació entre els professionals que treballen a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta es va iniciar durant la tarda d'ahir. Al migdia van arribar al centre hospitalari un total de 975 dosis per ser administrades entre els professionals que treballen al recinte sanitari. Les vacunes s'aniran administrant entre els professionals de manera voluntària i prioritzant els col·lectius d'acord amb les recomanacions sanitàries. Els vials es custodien a les neveres del Servei de Farmàcia fins al seu consum.

La setmana passada es va fer una formació a professionals d'infermeria del Trueta per tal de poder realitzar la vacunació interna, que s'està organitzant des de la Unitat Bàsica de Prevenció. També es compta amb la col·laboració de l'atenció primària, sobretot pel registre de les vacunes administrades a l'ECAP, l'estació clínica de l'atenció primària, per tal de garantir la traçabilitat de les vacunes i l'administració de la segona dosi, al cap de 21 dies de la primera.

Els professionals a vacunar han d'inscriure's prèviament ja que el procés és voluntari. A partir d'aquesta inscripció prèvia, des de la UBP es farà una priorització segons d'acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, i es prioritzarà la vacunació del personal de primera línia en l'atenció a pacients covid, és a dir, es vacunaran primer els professionals dels col·lectius i serveis assistencials que tinguin una major exposició al coronavirus, que tinguin més risc de contagi. Amb tot, es preveu que vagin arribant més vacunes, de manera que tots els qui ho vulguin es podran vacunar.

Després que la vacunació als professionals sanitaris fos anunciada pel Departament ahir al migdia, la Regió Sanitària de Girona es va començar la vacunació delssanitaris per l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta,ja que és el centre de referència de la demarcació i on es concentra un major volum de professionals sanitaris.

La Regió Sanitària de Girona tindrà disponible aquesta setmana un total de 3.325 vacunes, que s'administraran progressivament entre les residències de gent gran i els seus treballadors sanitaris, segons ha confirmat Salut. Durant la primera setmana de la campanya de vacunació, tan sols es van administrar 512 vacunes a Girona. Es tracta de totes les dosis de què disposava la demarcació. Salut insisteix que el ritme lent de vacunació de la setmana passada va ser degut que les neveres estaven retingudes a Calais, però afirma que aquesta setmana s'augmentarà el ritme perquè ja disposen de tot el material.

Tot i això, afirmen que la planificació dels equips de vacunació va permetre començar a vacunar en la majoria de les comarques que integren la Regió Sanitària de Girona. Ja es van iniciar les vacunacions al Gironès, Ripollès, Garrotxa, Alt Maresme, Selva i Pla de l'Estany i les injeccions van arribar de moment a set residències. Aquesta setmana s'estendrà a l'Alt i el Baix Empordà i paral·lelament se seguirà amb el desplegament iniciat fa uns dies a la resta de territoris. Es prioritzen les residències que actualment no tinguin cap cas actiu de coronavirus.

La Generalitat no rebrà totes les neveres portàtils per a les vacunes fins al 17 de febrer. Segons publica Crónica Global, Josep Maria Argimon va firmar la compra de 1.500 caixes isotèrmiques sabent que es podrien retardar per la «demanda exponencial» després del preparat de Pfizer/BioNTech. Per això, Salut va acceptar el lloguer de 250 contenidors «de prestacions superiors».