Creu Roja entrega joguines a més de 3200 famílies amb dificultats econòmiques

Més de 3200 infants de famílies vulnerables han rebut per part de Creu Roja joguines per a la nit de reis.

Creu Roja Joventut ha tancat així la 28a Campanya de Joguines "Els Seus Drets en Joc" destinada als infants de famílies vulnerables de les comarques gironines.

Els lots de joguines entregats a cada família contenen: un joc o joguina educativa per cada infant, material escolar, un llibre o conte i un joc cooperatiu per a tota la família.

En aquesta campanya, hi han participat 15 assemblees locals i comarcals de la institució humanitària, que donen cobertura als més de 200 municipis de les comarques de Girona.

Han participat en la campanya un equip de 136 voluntàries, la col·laboració de 108 empreses i la participació de la ciutadania a través de les donacions de joguines (directament o mitjançant una donació econòmica amb aquesta finalitat), ha permès distribuir joguines a 3.244 infants de les comarques gironines.

La pandèmia ha generat una crisi econòmica i social que ha afectat gran part de la població i ha incrementat la demanda de joguines aquesta campanya.

Per adaptar-se a la situació s'ha donat resposta apostant també per la donació d'aportacions econòmiques en línia per garantir i minimitzar els riscos de contagi tant dels receptors de joguines, com del conjunt de persones voluntàries i tècniques que treballen per fer-la possible.

La campanya, que pretén dotar les famílies en dificultat social amb nens i nenes a càrrec seu, de jocs i joguines, s'emmarca en un sistema de treball real amb aquestes persones perquè es compleixin els objectius de transmissió de valors i joc saludable.