Temperatures sota zero a tota la província en una nit gelada

temperatures sota zero i gelades a girona. Diversos municipis es van llevar amb plaques de gel a aparcaments i al carrer. 1 Paisatge gelat a Sant Jordi Desvalls, ahir. F

2 El pont de Sant Feliu, a Girona, gelat durant la nit. F

3 Un cotxe aparcat a Girona cobert de gel, ahir. F

L'any nou ha arribat amb temperatures pròpies d'un hivern fred i rigorós, després d'un mes de desembre que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha qualificat de «sec i càlid». El canvi de temps ha estat sobtat i ahir la província de Girona va tenir la nit més freda de l'hivern. De fet, les previsions indiquen que el canvi de temps durarà tota la setmana i que dijous serà un dia especialment fred amb possibilitat de nevades a cotes baixes. Per això, Protecció Civil va activar ahir l'Alerta per onada de fred per als tres pròxims dies.

La nit més freda d'aquest hivern, començat fa només dues setmanes, va ser gelada a molts punts de la demarcació, i de fet durant el matí molts vehicles, fonts i carrers van despertar-se a la intempèrie amb una capa de gel. Durant la nit de dilluns les estacions del Meteocat repartides per la demarcació van registrar en diversos municipis unes temperatures mínimes per sota dels zero graus, i de fet el cas més extrem va ser Ulldeter (2.410 m), on la mínima registrada durant la matinada va arribar als -12,9ºC. A més, per ara l'estació registra un centímetre de neu.

A l'estació de Das-Aeròdrom els termòmetres van arribar a baixar fins als -11,8ºC, i a Sant Pau de Segúries fins als -7,9º. Però les gelades no només van arribar a l'alta muntanya, sinó que a bona part del territori gironí les temperatures van caure en picat. En algunes localitats de l'Empordà es van xifrar rècords, com és el cas de Torroella de Montgrí i Roses, que van viure la seva nit més freda des del febrer de 2012, amb 4,6ºC i 3,8ºC respectivament.

A la ciutat de Girona, segons dades del meteoròleg Gerard Taulé, hi va haver temperatures que van arribar als sis graus sota zero a les Hortes de Santa Eugènia. A la zona de la Séquia es van xifrar -2,1 graus. A Salt, a la zona de les Deveses es va arribar a -7,2 graus sota zero de mínima, la més baixa de l'hivern. Al centre de Salt es van xifrar -2,8 graus, a Sarrià de Ter els termòmetres van baixar fins a 3,8º sota zero. Taulé va apuntar que es tracta de les temperatures mínimes més baixes des del gener de 2018, quan a les Deveses de Salt es va arribar als -7,5ºC i al centre es van xifrar -3,1 ºC.

A la zona de Bell-lloc de Girona es va assolir el rècord de temperatura mínima el 1985, quan es van xifrar -14,5 graus. El rècord a les Deveses de Salt es va assolir el 2011, quan es va arribar als -12,8 ºC.

La fred va ser present a tot Catalunya, amb temperatures mínimes que van arribar a baixar fins als -20ºC als punts més alts del Pirineu. També es van registrar mínimes extremes a Guixers (-9,9ºC), Puigcerdà (-9ºC), Tírvia (8,7ºC), Guardiola de Berguedà (-8,4ºC), Vielha (-8,1ºC), Sort (-8,1ºC), la Seu d'Urgell (-8ºC) i Sant Pau de Segúries (-7,9ºC).

De cara als pròxims dies les temperatures seguiran a la baixa, sobretot a les comarques del Pirineu i Pre-Pirineu. El Meteocat va emetre ahir un avís de perill per onada de fred per dijous amb un risc de 4 sobre 6 que afectarà sobretot les comarques de muntanya. A més, ha pronosticat que l'onada de fred podria arribar acompanyada de neu a cotes baixes per sobre dels 200 metres.

Tot plegat ha propiciat que ahir Protecció Civil activés l'Alerta per onada de fred al Pirineu, Prepirineu, a l'interior de Catalunya i al prelitoral central, i va recomanar extremar les precaucions especialment en els desplaçaments en vehicle i a peu per la formació de plaques de gel. També va demanar als col·lectius vulnerables que no surtin de casa durant les hores de més fred, així com vigilar la combustió dels sistemes de calefacció per evitar incidents.