Baixa lleugerament el risc de Rebrot al Ripollès però segueix pujant a la Cerdanya

El risc de rebrot a la Cerdanya segueix pujant segons les últimes dades del Departament de Salut. En 24 hores passa de 2.428 a 2.664, amb un augment de 236 punts en l'últim dia. Pel que fa al Ripollès, aquest indicador baixa lleugerament i passa de 1.541 a 1.522, amb una disminució de 19 punts.

Les dues comarques es troben confinades perimetralment des del 23 de desembre. Pel que fa a la velocitat de contagi, segueix per sobre de l'1 en les dues comarques però es comporta diferent. A la Cerdanya ha pujat 16 centèsimes, fins a 1,29, i al Ripollès ha passat d'1,19 a 1,13, per tant baixa 6 centèsimes. Un indicador preocupant és la taxa de confirmats per PCR o test d'antigen (TA), que se situa en 1.033 a la Cerdanya i 673 al Ripollès.

La incidència a 14 dies baixa a la Cerdanya i se situa en 2.072 i al Ripollès augmenta fins a situar-se en 1.347.



Cerdanya: gairebé el 20% de les proves donen positiu

A la Cerdanya s'han diagnosticat 181 casos de coronavirus entre el 27 de desembre i el 2 de gener, pels 182 de la setmana anterior. En l'últim interval s'han fet 542 PCR i 497 tests d'antígens. La mitjana d'edat dels contagiats és de 40,1 anys. S'han vacunat quatre persones.

Segons l'últim balanç, hi ha 16 pacients ingressats, un més que en l'anterior balanç. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 20 persones, una més que fa 24 hores, i s'han confirmat 1.637 casos per PCR/TA, 19 més en un dia. Amb totes les proves, se n'han confirmat 1.660. El 19,09% de les proves ha donat positiu en l'última setmana.

Entre el 27 de desembre i el 2 de gener hi havia 17 ingressats i es va declarar una defunció. En l'interval anterior hi havia 10 hospitalitzats i es van declarar 3 morts.



Ripollès: 26 nous casos

Pel que fa al Ripollès, s'han diagnosticat 163 casos entre el 27 de desembre i el 2 de gener, pels 163 de la setmana anterior. En l'últim intervan s'han fet 666 PCR i 522 tests d'antígens. La mitjana d'edat dels infectats és de 46,6 anys.

En aquest moment hi ha 26 pacients ingressats, els mateixos que en el darrer balanç. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 62 persones, les mateixes que les declarades fa un dia. S'han vacunat 81 persones.

D'altra banda, des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 1.625 casos per PCR/TA, 26 més que fa un dia. Amb totes les proves són 1.681. El 14,6% de les proves dona positiu.

En l'interval del 27 de desembre al 2 de gener hi havia 23 ingressats i s'ha informat de 3 morts. En l'interval anterior hi va haver 21 hospitalitzats i es van comunicar 8 defuncions.

