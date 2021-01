El Bike Park de Ripoll es farà al puig de la Devesa

La recerca d'una ubicació al voltant de Ripoll per part de l'empresa Elevated MTB ha posat el seu punt final amb l'anunci que finalment es farà a la muntanya del puig de la Devesa. Aquest cim de 1.091 metres, molt més a prop del nucli urbà de Campdevànol, ha estat l'escollit després de la negativa de propietaris i l'oposició de veïns de zones com Llaés, Sant Bernabé de les Tenas o els Tres Plans. La Federació Catalana de Ciclisme avala aquest nou plantejament que permetrà que la iniciativa es quedi al Ripollès, però que l'allunya de l'entorn més immediat de Ripoll.

La intenció d'Elevated MTB és que el projecte es consolidi durant 2021, tot i que comporta la instal·lació d'un telecadira per transportar les bicicletes de tot terreny al cim del puig de la Devesa. Diversos senders segons el nivell dels practicants seran habilitats per a la pràctica tant de famílies com de ciclistes amb més experiència, que tindran al seu abast les estacions de tren de Campdevànol i Ripoll, a banda de les comunicacions per carretera.

La confirmació d'aquesta ubicació arriba després de tot un 2020 on Elevated MTB ha tingut la complicitat de l'Ajuntament de Ripoll, però que també ha topat amb la confrontació de diferents col·lectius que han manifestat les seves reticències respecte a l'impacte que tindrà sobre el territori. En el plantejament del Bike Park hi entra una botiga de lloguers de bicicletes i una cafeteria que pretenen integrar en el paisatge, a banda de l'impacte positiu que volen que tingui en el sector socioeconòmic de Ripoll i comarca.

L'Ajuntament de Ripoll té constància de la instal·lació al puig de la Devesa a través de les xarxes socials. L'alcalde, Jordi Munell, explica que és la ubicació «on ho han tingut més fàcil, més que a les anteriors on ho havien intentat», i que en tractar-se d'una zona rústica, l'última paraula a l'hora de validar el projecte l'haurà de donar la comissió territorial d'Urbanisme de Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.