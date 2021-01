Els empresaris de la Cerdanya: amb les noves mesures «plou sobre mullat»

Els empresaris de la Cerdanya consideren que amb el nou confinament municipal que entrarà en vigor aquest dijous «plou sobre mullat», tenint en compte l'impacte econòmic que ha tingut per a la comarca el tancament perimetral decretat a les portes de la campanya de Nadal. Així, segons ha assegurat el president d'Empresariat Cerdanya, Francesc Armengol, la facturació dels darrers quinze dies ha caigut un 85% de mitjana respecte al mateix període de l'any passat. Ara, tot i que la restauració podrà tornar a obrir amb les mateixes limitacions que a la resta de Catalunya, hi haurà negocis que optaran per no fer-ho. Mentre Baqueira Beret (Val d'Aran) i Masella (Cerdanya) continuaran obertes «sota mínims» i aquesta última aplicarà un ERTO parcial.

D'altra banda, l'Organització Empresarial Catalana de la Formació (CATformació) i el Gremi d'Escoles d'Idiomes de Catalunya (GEIC) han denunciat el «menysteniment sistemàtic» que creuen que pateixen per part del Govern amb l'aplicació de les noves restriccions per contenir els contagis de coronavirus. Segons expliquen, els centres de formació privats pateixen un «greuge comparatiu» amb les Escoles Oficials d'Idiomes, que amb les noves mesures sí que podran mantenir l'activitat presencial, mentre que en el cas dels centres privats estaran obligats a tancar com la resta d'activitats extraescolars. En un comunicat també han alertat que els centres privats estan «en seriós risc de tancament» després de mesos sense activitat.

Qui també ha reaccionat és la Cambra de Comerç de Barcelona ha reclamat a l'Estat 800 milions d'euros per compensar les restriccions a les empreses catalanes durant els pròxims deu dies. L'ens cameral ha exigit un «pla clar i contundent» de mesures d'ajut i ha proposat al govern espanyol recórrer a noves vies de finançament.