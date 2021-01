Fort augment de contagis a Girona amb 406 nous casos

La Regió Sanitària de Girona va registrar ahir un fort augment de contagis en notificar fins a 406 nous positius. Són més del doble de casos dels que s'havien diagnosticat el dia anterior, quan van ser 185. Amb aquests, el total acumulat a la demarcació des de l'inici de la pandèmia se situa ja en 45.391 casos. També segueix augmentant el nombre de pacients ingressats as hospitals gironins a causa del coronavirus. Actualment hi ha 249 llits destinats a pacients de covid-19, 9 més que el dia anterior, segons el darrer balanç del Departament de Salut. D'aquests, 36 persones es troben en estat greu a l'UCI, una menys. Alhora es van notificar en el darrer balanç fins a 9 noves víctimes mortals de la pandèmia, de manera que ja han mort 1.372 persones a les comarques gironines a causa de la covid-19.

Les dades del risc de rebrot segueixen en una clara tendència a l'alça i ja han superat els nivells previs a les festes de Nadal. L'índex se situava ahir en 579 punts, 42 més que el dia anterior. També va créixer la velocitat de propagació, que ara se situa en 1,34, 16 punts més lluny que el dia anterior de la barrera de l'1, que s'ha de rebaixar per tal de garantir el retrocés de la pandèmia. Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, es troba en 441,34 punts, i encara se situa per sota del període anterior -del 19 al 25 de desembre- quan era de 453,25.

Tot i això, els tres municipis de Catalunya amb una incidència acumulada a 14 dies més elevada són gironins. Es tracta de Puigcerdà, amb 2.135 punts, seguit de Vilafant, amb 758 i de Palafrugell, amb 679. Puigcerdà i Vilafant també destaquen en risc de rebrot, i se situen en primera i segona posició, amb 2.713 punts i 1.884, respectivament.

Catalunya va registrar ahir fins a 97 noves defuncions per covid-19, que fan augmentar el total acumulat des de l'inici de la pandèmia fins a 410.194 morts. A més, es van notificar fins a 3.751 nous contagis, de manera que ja s'han infectat per covid 410.194 persones des que la covid-19 va arribar a Catalunya. Durant l'última setmana analitzada s'han fet 111.933 proves PCR i 87.383 tests d'antígens, de les quals un 9,55% han donat positiu, per sobre de l'interval anterior, quan va ser el 5,79%. La mitjana d'edat se situa en els 43,02 anys. Segons el darrer balanç del Departament de Salut, ahir hi havia 2.089 pacients ingressats als hospitals de Catalunya, 5 persones més que el dia anterior. A l'UCI hi havia 408 persones en estat greu,16 més que en el balanç de dilluns.

Pel que fa als indicadors de la pandèmia, la velocitat de propagació de la covid-19, l'Rt, va pujar ahir fins a 1,45 a Catalunya, 18 centèsimes més que fa 24 hores, segons les últimes dades del Departament de Salut. El risc de rebrot també va pujar 52 punts, fins als 552. En canvi, la incidència acumulada a 14 dies va baixar de 409,14 a 396,39.