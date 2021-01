«Instem tothom a prendre nota de com ens maltracten, per fer un exercici de memòria el proper 14 de febrer. Avui ens toca a nosaltres, demà potser et pot tocar a tu...». Així de contundent finalitza el comunicat que ahir va fer públic el sector de l'hostaleria de les comarques de Girona, conjuntament amb la resta d'entitats de Catalunya, valorant les noves restriccions anunciades per al Govern de la Generalitat el dia anterior. No hi ha manera més clara de demostrar la indignació del sector de l'hostaleria que recordar-li a un polític amb responsabilitats de govern que d'aquí a poques setmanes hi haurà eleccions -si és que finalment se celebren- i que la seva gestió està subjecta a les decisions dels ciutadans.

El que finalment acabin fent els electors ja és una altra història. De moment els hotelers han decidit que estan cansats de mesures i més mesures que afecten de ple la seva economia, sense que les ajudes econòmiques anunciades cada vegada que es canvia un pla els salvin de res. Planten cara i el comunicat és la millor manera d'avisar el Govern català.

Les expectatives dels hotelers són més aviat negres, ja que no tenen cap esperança que la situació hagi millorat quan s'acabi el termini de deu dies de les noves mesures. «A ningú se li escapa que la situació d'aquí a deu dies no serà gaire millor que l'actual», van assegurar en el comunicat.

El gran problema per al sector és l'econòmic i les poques compensacions econòmiques que els han ofert fins ara. Per això, fan propostes com «reduir la mo?bilitat a grups de risc o infectats, com fan a altres països», que consideren que són «accions precises».

El document afegeix que «el nostre sector no pot estar a l'expectativa de l'evolució de la pandèmia, i de la implantació de les vacunes, sense compensacions. Ja hem comprovat que no som Alemanya».

Demanen que es busquin mesures «per poder combinar l'activitat econòmica, amb la lluita a la pandèmia, guanyant mobilitat, fins que puguem gaudir d'un entorn més estable, que el mateix secretari de Salut ha fixat al desembre del 2021».

Recorden que la Generalitat ha rebut 2.000 milions d'euros i asseguren que «ara en rebrà 1.706 més per aquest 2021, que nosaltres no veiem per enlloc», per reclamar que les compensacions econòmiques arribin «d'una vegada».

L'expectativa per als hotelers de cara a l'hivern és negra i asseguren que no podran aguantar «amb aquestes condicions». Lamenten que, malgrat que hi ha una neu excel·lent al Pirineu, «tot se'n va en orris» i recorden que «és molt difícil contagiar-se esquiant. Aquesta realitat afecta l'economia de les empreses, però també la salut psíquica dels treballadors i empresaris que experimenten aquesta sensació».