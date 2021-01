Els municipis de la Costa Brava esperen recuperar la normalitat a l'estiu

Els municipis de la Costa Brava, molt afectats per la temporalitat turística, han enganxat el confinament municipal just al final de la campanya de Nadal, quan molts comencen un període de repòs fins que tornen a activar-se per Setmana Santa.

Aquest és el cas de Llançà, que amb els seus 4.775 habitants té molta dependència del turisme de cap de setmana. L'alcalde del municipi, Francesc Guisset, assegura que el confinament els preocupa, però que almenys han pogut acabar la temporada de Nadal, un fet que ha permès donar una mica d'aire a l'economia local. «És cert que amb les mesures es perdrà l'oferta del cap de setmana, quan rebem molta gent que visita l'entorn natural, i també se'n ressentirà el nostre punt fort, que és la gastronomia», afirma. En aquest sentit, Guisset manifesta que tot i que entén que les mesures són necessàries per a la salut de la població, esperen que la vacunació permeti recuperar l'activitat el més aviat millor. «Segurament per Setmana Santa encara serà just, però de cara a l'estiu esperem que pugui ser el més semblant a una temporada turística normal», subratlla.

D'altra banda, el batlle assenyala que els hauria agradat que les mesures «protegissin més la nostra hostaleria», ja que creu que el sector «sempre ha estat respectuós amb els protocols».