Els patges -i les corredisses- omplen els barris de Girona

L'arribada dels Reis va ser televisada. Ses Majestats van mantenir en secret la seva arribada per evitar que s'acumulés massa gent als carrers. La màgia la van portar una dotzena de comitives de patges reials que van fer actuacions sorpresa per tota la ciutat i van provocar les corredisses constants de famílies que volien veure'ls

Quan els tambors reials van començar a fer-se sentir entre els edificis, els més menuts de la llar d'infants l'Esquirol de Girona, que feien la passejada diària, es van posar alerta. «Els patges, els patges!», exclamaven saltant. Una comitiva de sis patges fent malabars amb foc se'ls acostaven pels Jardins Ignasi Bosch i Reig, al barri de Sant Narcís. Eren tot just les onze del matí, però ja feia dies que els nervis es deixaven sentir entre els més petits. I ara, veure els patges als carrers demostrava que, per fi, els Reis Mags estaven molt a prop, i la il·lusió es reflectia en totes les mirades.

Les comitives reials animaven nens i nenes a cantar la cançó dels Tres Reis d'Orient, els preguntaven si s'havien portat bé, i els recordaven que, al vespre, havien de sintonitzar TV Girona per veure arribar Ses Majestats a Girona. Un dels petits de la llar d'infants fins i tot va entregar el xumet a una patge reial, símbol del fet que ja és un nen gran.

Però ells no van ser els únics de quedar-se parats per la presència dels patges. La música feia que les famílies detectessin les comitives de patges i s'apropessin. «Anàvem a comprar, però hem sentit tambors, i de seguida hem anat a buscar què passava», explicava Quim Melian, acompanyat per la seva filla Isolda, que també feia dies que esperava els Reis.

Uns Reis que no es van deixar veure al carrer i van mantenir en secret la seva arribada, que només es va poder veure per TV Girona, per evitar aglomeracions de gent. D'aquesta forma, la vigília de la nit més màgica de l'any podria ser segura per tothom.

De forma espontània, fins a una dotzena de grups de patges van moure's tot el dia per Girona, sense deixar-se cap barri, ajudats per voluntaris de la Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona. Així, de cop i volta, els bastoners del Rei Negre es plantaven davant l'hospital Josep Trueta i animaven els sanitaris i els pacients oferint-los un ball de bastons. O un grup de banderers del rei Blanc sortien del carrer de l'Albereda i demostraven les seves habilitats fent onejar banderes davant l'Ajuntament -i generant una rotllana de petits i grans al seu voltant.

«Potser estem vivint les accions al centre de la ciutat i ens sembla que és el més normal, perquè la cavalcada sempre passa per aquí», deia el president de la confraria, Xavier Serra, «però hem de ser molt conscients que això que està passant aquí, també està passant a Vila-roja, a Can Gibert del Pla, a Sant Narcís, a Santa Eugènia, al Pont Major... Tots els barris ho estan podent viure», destacava Serra.

«La pandèmia ha obligat a repensar la tradicional cavalcada de Reis i els Manaies i el govern de Girona vam escoltar les demandes de Ses Majestats per poder fer una proposta clara», va afirmar també, ahir a l'ACN, el vicealcalde i regidor de Cultura de Girona, Quim Ayats. Així, el fet de no centrar la presència dels Reis en un gran acte concentrat a un sol punt, per evitar l'expansió de la covid-19, va permetre descentralitzar l'esdeveniment i que «la màgia ?arribi per primer cop a tots els ?barris de la ciutat», com deia Ayats.

De fet, tots els voluntaris que van ajudar els Reis Mags des de Manaies de Girona, s'havien sotmès a una prova PCR per garantir que podien servir a Ses Majestats amb la màxima seguretat.

Malabaristes, acròbates, mags, cuiners i bastoners, s'escampaven amb discreció. Però a la mínima que sonava la música o els tambors, allà on es deixaven veure, una munió de famílies – sobretot, nens i portadors de cotxets– arrencaven a córrer decidits, cap a ells. I és que, a mesura que avançava el dia, més corria la veu, i més famílies sortien pels carrers per trobar la màgia d'alguna comitiva dels Reis, que acumulaven seguidors i feien sortir caps de finestres i balcons. Però a causa d'això, en alguns punts, es van generar acumulacions de persones en què, en certs moments, es feia difícil de mantenir les distàncies.

Val a dir, d'altra banda, que algunes famílies tenien més sort que d'altres en la seva cerca de comitives reials per la ciutat. «Hem topat amb ells ara, als Jardins de la Infància, i abans també els hem vist a l'ajuntament i a la plaça Catalunya», deia Dolors Nono, que havia sortit amb la seva filla. «Però ells encara no se'ls han trobat», assenyalava, referint-se a uns amics que s'acabaven de trobar. De fet, alguns pares lamentaven no poder saber exactament on estarien els patges reials. Pels organitzadors, aquesta era l'única manera de complir amb la petició de Ses Majestats d'evitar aglomeracions.

El que sí que va fer possible el format d'enguany va ser que, fins i tot aquelles persones que havien d'estar confinades per algun motiu arran de la covid-19, poguessin gaudir de l'espectacle, encara que fos observant-los i saludant des de la finestra.

Finalment, a les vuit del vespre, TV Girona va retransmetre en directe l'arribada de Ses Majestats a la ciutat, mostrant com es van instal·lar al campament reial per, des d'allà, arribar a totes les cases dels infants durant la nit. A quarts de nou van fer una crida als infants perquè cantessin des de casa seva la tradicional cançó dels Tres Reis, tot mostrant els fanalets per la finestra o el balcó. Això va poder ajudar a guiar Ses Majestats durant la nit perquè arribés a totes les cases.

La nit va acabar amb focs d'artifici dispersats per alguns punts de la ciutat.