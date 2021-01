El PSC presenta el llibre que vol homenatjar els 40 anys del partit

El PSC de les comarques gironines va presentar ahir el llibre 40 anys del PSC. Un tren de milers de veus, amb el qual el partit vol retre homenatge als 40 primers anys de la formació a la província de Girona, i hi destaquen alguns ?militants històrics com Ernest Lluch o Joaquim Nadal, entre d'altres.

En aquest acte telemàtic, els socialistes gironins van comptar amb felicitacions de Salvador Illa i Miquel Iceta, a part de les intervencions de Sílvia Paneque, Oscar Aparicio i Mònica Ríos, que encapçalen la llista del PSC per les comarques gironines per a les pròximes eleccions del 14-F.

En un acte marcat per la precampanya de les eleccions al Parlament de Catalunya, van destacar la concepció de «projecte col·lectiu» del PSC, contraposat a Junts per Catalunya, que van criticar per estar conformat per «individualitats».

Salvador Illa, candidat a la presidència a la Generalitat pel PSC, així com Miquel Iceta i Eva Granados, també van voler felicitar els afiliats de les comarques gironines per l'aniversari dels quaranta anys del partit. L'actual ministre de Sanitat va subratllar la necessitat de «sumar amb Espanya afirmant la personalitat com a catalans».

Sílvia Paneque, a qui van destacar per la seva «responsabilitat» per encapçalar el PSC quan es trobava en el «pitjor moment de la seva història», va mostrar «orgull» pel sentit del llibre, que va considerar un «intent per tancar la ferida» que va causar la militància que va fugir del partit. La cap de llista per Girona va reflexionar sobre l'escenari polític «fosc» per la defensa de la «unitat civil» de Catalunya, un escenari que considera que «ara veu la llum».

Els números 2 i 3 a la llista per Girona, Oscar Aparicio i Mònica Ríos, van voler posar en relleu «l'oportunitat de redreçar la situació política catalana» així com la «recuperació del PSC per assolir-ho portant a Salvador Illa a la presidència de la Generalitat». A més, els dos candidats van carregar contra el «procés independentista» per «produir una inestabilitat política i econòmica» a Catalunya «inventant-se relats».

Finalment, entre altres ponents, Iolanda Pineda, presidenta del PSC Comarques Gironines, Maurici Jiménez, alcalde de Castell - Platja d'Aro i Marc Lamuà, diputat al Congrés, van destacar la importància del municipalisme per continuar construïnt el projecte del partit.