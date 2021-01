Publiquen els ajuts per als serveis i la restauració de la Cerdanya i el Ripollès

El Departament d'Empresa i Coneixement va publicar ahir les bases per als ajuts directes als sectors del comerç, la restauració i els serveis del Ripollès i la Cerdanya afectats pel confinament perimetral de 15 dies dictat el passat 23 de desembre. Segons consta al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), es preveuen aportacions de 3.000 euros per a restauració i de 1.500 euros per a comerços i serveis assimilats. Els establiments com bars, restaurants, cafeteries, comerços i serveis que ja havien demanat anteriorment una ajuda per pal·liar els efectes de la pandèmia rebran un nou pagament de forma automàtica. La convocatòria s'obrirà en els propers dies.

A les ajudes s'hi podran acollir els autònoms i pimes del sector de la restauració –bars, restaurants, cafeteries però també altres com centres comercials i mercats municipals-, comerç al detall i serveis assimilats amb almenys un local operatiu al Ripollès o la Cerdanya. Concretament, la Generalitat considera serveis assimilats els tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, tintoreria i bugaderies, perruqueries i salons d'estètica i bellesa i serveis de menjar a domicili.

La convocatòria d'ajuts s'obrirà en els propers dies. La presentació de les sol·licituds es farà telemàticament pel Canal Empresa, omplint el model formalitzat que es pot trobar al web del CCAM, de Canal Empresa o del Departament d'Empresa i Coneixement. Només caldrà fer una declaració responsable acreditant una caiguda de l'activitat del 50% respecte a l'any anterior, a causa de la pandèmia, i adjuntar dues fotos de l'establiment (una de l'interior i una de l'exterior).

Segons la Generalitat, aquestes ajudes es podran acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats.