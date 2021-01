Ses Majestats els Reis Mags arriben en persona a Banyoles

La pandèmia no va poder impedir que més de 2.500 nens i nenes de Banyoles poguessin veure en viu la cavalcada dels tres Reis d'Orient en les cinc sessions organitzades al llarg de tot el dimarts al camp de futbol nou de Banyoles.

En aquest equipament esportiu s'hi va instal·lar una grada supletòria en front de la ja existent formant un passadís per on desfilaven els tres reis i els patges. Els infants, acompanyats pels seus pares o familiars, van poder assistir a la cavalcada després d'haver-se inscrit prèviament per tal de controlar l'aforament a l'espai i garantir la distància entre famílies assegudes a les grades.

Tanmateix es va dissenyar una única porta d'entrada i una altra de sortida per evitar aglomeracions. Banyoles Televisió va retransmetre en directe, a les 9 del vespre, la darrera de les sessions de la cavalcada a fi que tots els nens i nenes que no hi van poder assistir presencialment la poguessin gaudir des de casa.