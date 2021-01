Celrà vol fomentar el comerç local a través d'un vídeo

Un fragment del vídeo «El comerç que et coneix, el comerç que et cuida» de l'Ajuntament de Celrà.

L'Ajuntament de Celrà ha presentat aquestes festes un vídeo per fomentar la compra de proximitat. Amb el lema El comerç que et coneix, el comerç que et cuida, posa en relleu el valor afegit que suposa l'experiència de la compra al comerç del poble, un component que no té la compra en línia. L'assessorament professional, l'experiència de compra, el consum quilòmetre zero, la reducció de costos logístics i l'afavoriment del comerç local són components que es volen destacar. Aquest vídeo acompanya el catàleg de comerços i activitats de Nadal que va editar i repartir l'Ajuntament de Celrà a principis de desembre.

A més, totes les persones que comprin als comerços locals de Celrà per un valor igual o superior als 15 euros entraran en el sorteig de vals de productes i serveis per consumir als comerços de Celrà més afectats per la pandèmia. El sorteig tindrà lloc avui a les 12?h a la sala de plens de l'Ajuntament i es podrà seguir en directe a les xarxes socials.