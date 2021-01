La Comissió Europea autoritza l'ús de la vacuna de Moderna contra el virus

La Comissió Europea (CE) va aprovar ahir l'autorització de la vacuna nord-americana de Moderna després que l'Agència Europea del Medicament (EMA) també hi hagués donat llum verda hores abans. Es tracta de la segona vacuna que es podrà subministrar per fer front a la covid-19 després de la de Pfizer-BioNTech, que ja s'ha començat a injectar en diferents estats europeus. Segons explica la CE, l'autorització segueix una recomanació científica favorable basada en «una avaluació minuciosa de la seguretat, l'eficàcia i la qualitat de la vacuna» per part de l'EMA i compta amb el suport dels estats membres. Moderna va presentar una sol·licitud de comercialització a l'EMA el passat 30 de novembre.

La vacuna de Moderna està basada en l'ARN missatger que desenvolupa un paper biològic fonamental, ja que transmet instruccions de l'ADN a la maquinària de producció de proteïnes de les cèl·lules. En una vacuna ARNm, aquestes instruccions generen una resposta immunitària amb l'objectiu de prevenir o combatre la malaltia.

En total, la companyia nord-americana subministrarà 160 milions de dosis entre el primer i el tercer trimestre del 2021. La quantitat se sumarà als 300 milions de dosis distribuïdes per Pfizer, autoritzada el 21 de desembre. Sis dies més tard, el passat 27 de desembre, es va començar a subministrar simultàniament en els estats de la Unió Europea.

La presidenta de la CE, Úrsula Von der Leyen, va subratllar que amb la vacuna de Moderna s'asseguren 160 milions de dosis més per als ciutadans europeus. «Tindrem una quantitat més que suficient de vacunes segures i eficaces per protegir tots els europeus», va afirmar. La comissària de Salut i Seguretat Alimentària, Stella Kyriades, va destacar que entre les vacunes de Pfizer i Moderna es garantirà el desplegament de 460 milions de dosis a una velocitat més elevada a la UE. «I n'hi haurà més. Els estats membres han de vetllar perquè el ritme de vacunació sigui l'adequat», va afegir en un comunicat.

En condicions normals, l'examen de l'EMA dura un màxim de set mesos des del moment en què una farmacèutica acaba els assajos i demana l'autorització per comercialitzar la vacuna. En canvi, per a les vacunes contra la covid-19 el procés s'està escurçant uns tres o quatre mesos encavalcant etapes i dedicant recursos addicionals.

En el procés estàndard, l'EMA comença l'avaluació quan acaben tots els assajos clínics, però amb la via ràpida s'inicia quan els centres envien els primers resultats de la fase 1 i 2.