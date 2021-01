Cues de sanitaris que es continuen vacunant contra el virus el dia de Reis

El personal sanitari es va continuar vacunant contra la covid-19 ahir, dia festiu de Reis. A les 10 del matí hi havia cua d'infermeres per posar-se el vaccí a l'hospital general de la Vall d'Hebron. El Govern va anunciar diumenge que les vacunacions es posarien cada dia, inclosos els festius i caps de setmana. Aquest dilluns ja va començar a vacunar-se el personal sanitari. Les infermeres es van mostrar satisfetes que el dia de Reis també es puguin posar vacunes per maximitzar la capacitat de vaccinació. Dues de les professionals que es van vaccinar van explicar a ACN que ho van haver de fer dins la seva jornada laboral, i que per això van lamentar que hi hagués una mica de cua, perquè els pacients les esperaven.

Els vaccins també es van posara al llarg del dia a altres centres, com per exemple a l'hospital de Sant Pau i a l'hospital Germans Trias i Pujol.

Respecte a Girona, dilluns a la tarda va començar el procés de vacunació entre els professionals que treballen a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. Aquesta setmana passada es va fer una formació a professionals d'infermeria del Trueta per tal de poder realitzar la vacunació interna, que s'està organitzant des de la Unitat Bàsica de Prevenció. També es compta amb la col·laboració de l'atenció primària, sobretot pel registre de les vacunes administrades a l'ECAP, l'estació clínica de l'atenció primària, per tal de garantir la traçabilitat de les vacunes i l'administració de la segona dosi, al cap de 21 dies de la primera.

Fins ahir, hi havia 39 professionals positius de covid-19 a l'Institut Català de la Salut de Girona, 15 al Trueta i 24 a l'atenció primària. Tots ells són lleus o asimptomàtics i cap requereix ingrés. A més, hi ha set treballadors fent quarantena (dos a l'hospital i cinc a primària).