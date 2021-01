Epidemiòlegs demanen retardar la tornada a l'escola i el Govern ho descarta

El director general de Centres Públics, Josep Gonzàlez-Cambray, va assegurar ahir que els alumnes tornaran a l'escola a partir de l'11 de gener. El Govern responia així les peticions que una vintena d'experts havien fet el dia anterior demanant de tornar a endarrerir l'inici del segon trimestre a les aules davant una situació «descontrolada» de la pandèmia.

En el comunicat, experts com Salvador Macip, Oriol Mitjà o Àlex Arenas afirmaven que el tancament d'aquests centres és «imprescindible» per evitar nous contagis i contribuir a la reducció de la incidència. El document també preveia que aquestes xifres «empitjoraran en els pròxims dies», tal com han estimat diversos models matemàtics i també han exposat les autoritats sanitàries en les últimes intervencions públiques. Una situació que es podria veure afectada directament per la nova variant del coronavirus detectada al Regne Unit. «La nova soca ha demostrat tenir una infectivitat 24% superior a la variant prèvia en el grup de població de 0-9 anys i d'un 14% en el grup de 10- 19 anys», van explicar els experts.

Tot i això, el director general de centres públics, González-Cambray, va defensar ahir que els centres educatius són segurs i va posar d'exemple els quatre mesos que ja s'han fet de curs, en què només s'han hagut de confinar el 5% dels grups davant el 95% que ha pogut assistir a classe amb normalitat. El director general de Centres Públics també va anunciar un cribratge amb PCRs entre els 170.000 docents de 5.130 centres educatius del país entre l'11 i el 29 de gener mitjançant automostres que després es remetran al laboratori. En la primera setmana, les proves es faran en el 45% dels centres, seguit del 35% durant la segona setmana i el 20% en la tercera. D'aquesta manera, també es busca que aquestes proves es facin de manera esglaonada, començant pels municipis grans, i cobrir les places dels positius amb professors substituts.

En el mateix sentit, el vicepresident de la Generalitat en funcions de president, Pere Aragonès, va assegurar que l'executiu català no es planteja el tancament dels centres educatius amb les dades actuals de covid-19: «Les escoles han de ser l'últim servei públic a tancar», va sentenciar. «El tancament de les escoles a Catalunya provocaria uns efectes devastadors des del punt de vista social per a alguns sectors de la societat que també han estat els més afectats per la pandèmia. Per això és tan important mantenir-les obertes», va insistir. També va destacar que l'escola compleix una funció social que és essencial, ja que contribueix al benestar emocional dels menors i també redueix les desigualtats entre els qui tenen més o menys recursos.