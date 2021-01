La nit de Reis porta les temperatures més baixes dels últims anys

La nit de Reis va ser la més freda dels últims anys per bona part de Catalunya, sobretot al litoral i a fondalades. Mentre que al Pallars Sobirà es va batre el récord de la temperatura mínima a l'Estat des de l'any 1956 assolint els -34,1º, a la província de Girona les temperatures també van baixar especialment a la costa i a l'alta munyanya després d'un dia amb nevades al Ripollès, la Garrotxa i l'interior de l'Empordà.

A Girona la temperatura més baixa segons les dades del Meteocat va ser a Das, a la Baixa Cerdanya, on es va arribar als -14,8º, seguida de Queralbs, concretament a Núria, i Puigcerdà, amb mínimes de -12,4º i -11,7º. Pel que fa a Girona ciutat, es va arribar als -4,7º, mentre que a Olot la mínima va marcar -7,6º i a Banyoles, -3,1º. A la zona de la Costa Brava la temperatura també va ser molt freda, com és el cas de Platja d'Aro, amb una mínima de -1,9º, o de Roses, que va assolir els -2,8º, tal com va informar el Meteocat.

Pel meteoròleg Gerard Taulé (col·laborador de Diari de Girona), el més important d'aquesta onada de fred «és la persistència més que la seva intensitat, ja que va començar per Nadal i pot durar ben bé fins al 15 de gener», i va afegir: «El cap de setmana l'onada de fred es podria intensificar a Catalunya però amb cel serè a Girona sense nevades que afectarien el País Valencià i les illes Balears per damunt dels 300 m».

Segons el Projecte 4 Estacions, es va assolir un nou rècord de temperatura «més baixa mai registrada a l'Estat des que hi ha dades». Va ocórrer concretament al Clot del Tuc de la Llança, al Pallars Sobirà, arribant als 34,1 graus sota zero. L'estació que va batre el rècord es troba a tocar del Parc Natural de l'Alt Pirineu i és propietat de Baqueira Beret. Aquesta ja havia registrat al matí temperatures al voltant dels -20º i, per explicar-ho, els meteoròlegs apunten al fenòmen d'«inversió tèrmica» a l'alta muntanya o «piscina freda». Aquest fa referència a l'acumulació d'aire fred provocant una baixada de la temperatura considerable respecte a l'entorn, tot i restar a l'espera de la confirmació del rècord, cosa que Taulé posa en dubte explicant que anteriorment no hi havia tantes estacions però que sí que s'arribava a aquestes temperatures.

Pel que fa als dies vinents, el Meteocat ha informat que les temperatures mínimes pujaran «lleugerament» al conjunt del territori català, però que, tot i això, l'episodi de neu a cotes baixes «pot tenir continuïtat de cara al cap de setmana». Pel que fa al vent, diuen que bufarà de manera «moderada» i predominarà la tramuntana a l'Empordà, mentre que a l'interior serà més fluix. Així mateix, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de neu per la nit de demà divendres i per diumenge, amb l'alerta que aquesta neu podrà arribar a «gairebé qualsevol punt del ter?ritori».