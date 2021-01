Reclamen el retorn de les armes als caçadors que van saltar-se el confinament al Ripollès

La Federació de Caça de Girona reclama el retorn de les armes que els Agents Rurals van comissar a dos caçadors denunciats aquest dissabte al Ripollès per saltar-se el confinament perimetral. També se'ls va denunciar per practicar la caça "de manera irregular". Creu que hi va haver un "excés de zel" per complir amb la normativa i ho atribueix a un problema d'orientació amb el GPS que els va portar a endinsar-se a 20 metres del Ripollès. Defensa que els dos homes participaven en una batuda a Castellar de N'Hug (Berguedà) quan van traspassar els límits per error. La territorial de caça creu que l'actuació i la forma amb la qual es va donar a conèixer contribueix a "donar mala imatge" del col·lectiu i demana "més comprensió".

Les armes confiscades · Agents Rurals

En un comunicat, la Federació de Caça de Girona aporta més informació sobre el que va passar. Diuen que els Agents Rurals van obviar "dades essencials" quan es va fer públic el cas. Concretament, asseguren que des de la l'Àrea de Caça de Gombrèn G-10151 es va informar a la Generalitat a través dels canals habituals de la batuda d'aquell dia, 2 de gener entre Gombrèn (Ripollès) i Castellar de N'Hug (Berguedà). Si bé les dues persones resideixen a la comarca de la Selva, asseguren que estaven inscrites a la batuda i duien la documentació en el moment que els Agents Rurals els van denunciar. Els dos denunciats no són socis de la federació sinó que paguen el passi anual de la temporada de caça.

Creuen que els Agents Rurals van actuar per un "excés de zel" amb el compliment de la normativa. Si bé admeten que quan se'ls va aturar estaven al Ripollès, el GPS marcava que "havien creuat el límit del terme poc més de 20 metres". En el comunicat, asseguren que van arribar fins allà per un problema d'orientació de la zona ja que van quedar en una carretera sense sortida per travessar un curs fluvial que marca el límit entre Berguedà i Ripollès."Un fet que va passar, precisament, perquè els caçadors apliquen protocols antiCovid i es reparteix a la gent en grups bombolla per evitar el risc de contagi", es diu al text.

A més, els Agents els van requisar les armes de caça per una infracció que creuen que és "del tot menor". I es queixen que la Generalitat "mostra més consideració cap a festes il·legals de Cap d'Any que no pas cap a dos caçadors que havien trencat per un error d'orientació el confinament comarcal per tan sols 20 metres".

Finalment, reclamen la devolució de les armes als seus propietaris i "comprensió" cap a aquesta activitat a l'entorn natural.