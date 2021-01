El risc de rebrot a Girona puja un 56% en una setmana

La situació epidemiològica a Girona i Catalunya segueix empitjorant degut, principalment, a l'augment dels indicadors de contagi i com a conseqüència dels casos.

D'una banda, el risc de rebrot a la Regió Sanitària de Girona ha crescut un 56% en només una setmana. Es tracta d'un dels augments més bruscos de la pandèmia, similar al de l'inici de la segona onada i al que es va viure després del pont de la Puríssima. En només set dies, el valor ha passat de 383 punts a fregar els 600, amb un valor actual de 598. D'altra banda, la taxa que mesura el nivell de contagi del virus, la velocitat de reproducció, també ha seguit una evolució paral·lela i ha pujat un 54%. La setmana passada era de 0,88 i ara ja és d'1,36. El valor recomanat per Salut per tal de mantenir la pandèmia controlada és inferior a 1. En aquests moments, amb una taxa d'1,36, significa que cada cent persones en contagia unes 136 de mitjana.

Seguidament, els casos detectats segueixen disparats i per segon dia consecutiu han superat el llindar de 400. Dimarts se'n van sumar 406 i ahir 474, un 16% més. En una setmana, els casos a la regió han augmentat un 23%. Fa set dies es van detectar 1.768 i una setmana més tard, 2.180. S'estan notant, clarament, els efectes de les trobades socials que s'han produït durant les festes de Nadal i l'augment de la mobilitat.

Aquest ascens del contagi es nota, especialment, als municipis costaners, punts habituals de segones residències. De fet, de les vuit Àrees Bàsiques de Salut de la Regió Sanitària de Girona que han registrat un augment de més de trenta casos en una setmana, set són costaneres. Aquestes vuit són: Palafrugell (+87), Palamós (53), Blanes (+52), Pineda de Mar (+41), Tordera (+39), Sant Feliu de Guíxols (+32), Malgrat de Mar (+32) i l'Escala (+31).

D'altra banda, la regió de Girona va sumar ahir catorze morts per coronavirus, cinc més que el dia anterior. D'aquestes, deu han

mort en centres sanitaris o sociosanitaris, un en una residència i la resta encara no s'ha classificat. Seguidament, la bona notícia és que ahir hi havia 243 gironins hospitalitzats per la COVID-19, sis menys que el dia anterior. Com a contrapunt, hi havia 39 persones ingressades a l'UCI, tres més que dimarts.

La incidència acumulada dels darrers catorze dies és de 451,99 i la taxa de persones confirmades del virus per PCR o test d'antigen és de 249,58.