Salut vacuna el doble de persones contra la COVID-19 a Girona en només un dia

El Departament de Salut ha doblat en 24 hores el nombre de dosis de la vacuna subministrades a Girona i Catalunya. Segons les últimes dades de la conselleria, fins ahir es va administrar una dosi de la vacuna a 1.888 gironins, unes 1.000 més que el dia anterior. D'altra banda, en el conjunt de Catalunya es va administrar una dosi de la vacuna a 20.843 persones, fet que representen 10.368 més que les que es recollien en les dades de dimarts.

El Departament ja va anunciar canvis en la campanya de vacunació per accelerar-la, després que fins aquest diumenge només s'haguessin administrat el 10% de les 60.000 dosis que s'havien rebut per un retard en l'arribada de neveres i a les autoritzacions per ser vacunat. Aquests canvis incloïen començar a vacunar els professionals sanitaris, sumant-los als usuaris de les residències i al seu personal, i també administrar vaccins els dies festius.

Per regions sanitàries, a la de Barcelona ciutat es van registrar 4.231 vacunats, 2.084 més que en el balanç anterior. A la regió metropolitana nord es va administrar la vacuna a 4.440 persones, 1.997 més, mentre que a la metropolitana sud ahir hi havia un total de 3.169 vacunats, 1.796 més que en l'anterior balanç.

A la regió de la Catalunya central el número de vacunats és de 2.652, 1.376 més, mentre que al Camp de Tarragona en són 1.421, 758 més que en el balanç de dimarts. Pel que fa a la regió de les Terres de l'Ebre, s'ha administrat la vacuna a 522 persones, 351 més.

La Regió Sanitària de Lleida va registrar 2.020 vacunats, 820 més, i l'Alt Pirineu i l'Aran 497, 168 més.

De fet, durant la primera setmana de la campanya de vacunació, tan sols es van administrar 512 vacunes a Girona. Es tracta de totes les dosis de què disposava la demarcació. El ritme lent de vacunació de la setmana passada va ser perquè les neveres estaven retingudes a Calais, però ja es va anunciar que aquesta setmana s'augmentaria el ritme perquè ja disposen de tot el material.

Tot i això, la planificació dels equips de vacunació va permetre començar a vacunar en la majoria de les comarques que integren la Regió Sanitària de Girona. Ja es van iniciar les vacunacions al Gironès, Ripollès, Garrotxa, Alt Maresme, Selva i Pla de l'Estany. Aquesta setmana s'ha començat a vacunar a l'Alt i el Baix Empordà. Es prioritzen les residències que no tinguin cap cas actiu.