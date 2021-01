Els tres grans premis de la loteria de Reis reguen Catalunya

Una treballadora de l'estanc al barri dels Magraners de Lleida, on s'ha venut un segon premi.

A més del primer premi, Catalunya també ha rebut pessics del segon i tercer premi del sorteig del Nen. Part del segon, el número 03436, que ha estat premiat amb 750.000 euros la sèrie, s'ha venut a administracions de Barcelona i Lleida. Un estanc situat al barri dels Magraners de Lleida, en va vendre un dècim. L'administrador, Joan Mazarico, va explicar que fa 50 anys que l'estanc està obert. I en els sis que fa que ell n'és el propietari, havia repartit 1,4 milions en una Primitiva. En canvi, és el primer cop que reparteixen sort amb la loteria de l'Estat. Els Magraners és un polígon industrial, i per això Mazarico creu que el premi pot haver tocat «a gent de Lleida o de Cadis», pel pas freqüent de camioners.

El tercer premi del sorteig de Reis, de 250.000 euros, ha estat pel número 05587, i també ha regat nombrosos municipis catalans. A més de Castelló d'Empúries i Bordils, se n'han venut parts a administracions de les Borges del Camp (Tarragona), Mataró, Sant Andreu de la Barca, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Fost de Campsentelles, Torelló, Barcelona, Barberà del Vallès, l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i Lleida. Com en la resta de premis, també ha estat molt repartit arreu de l'Estat.

En l'edició del sorteig de Reis d'aquest any, les vendes han caigut un 1% a tot l'Estat respecte a 2020, i s'han recaptat 725 milions d'euros. És el primer descens en les vendes després de cinc anys amb increments. Els catalans han fet una despesa de 85,9 milions d'euros, un 0,57% més que l'any passat i una despesa mitjana per habitant d'11,05 euros. Per demarcacions, a les comarques de Girona, les vendes han caigut un 6,35%, fins als 6,68 milions d'euros, cosa que representa una despesa mitjana de 8,55 euros. A Barcelona la despesa ha estat de 62,5 milions d'euros, un 0,67% més i una mitjana de 10,88 euros.

A les comarques de Lleida, les vendes han retrocedit un 4,56%, fins als 8,36 milions d'euros, és a dir, 19,08 euros de mitjana, mentre que a les de Tarragona s'han venut 8,38 MEUR, un 12,3% més. La despesa mitjana per persona ha estat de 10,27 euros.

En total, Loteries i Apostes de l'Estat ha emès 1.000 milions d'euros en diferents sèries, dels quals 700 MEUR es destinen en premis. Els tres més importants són el primer amb 2 MEUR cada sèrie (200.000 euros cada dècim), un segon premi de 750.000 euros la sèrie (75.000 ?euros per dècim) i un tercer premi de 250.000 euros (25.000 euros per dècim).