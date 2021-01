El 5,7% de persones a qui Salut ha ofert vacunar-se ha rebutjat fer-ho

El 5,7% de les persones dels col·lectius prioritzats a les quals ja s'ha ofert administrar la vacuna contra el coronavirus ho ha rebutjat, segons va explicar el coordinador de la unitat de seguiment de la covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz. El territori amb més rebuig és Lleida, on s'arriba a l'11,74%, mentre que Tarragona presenta el percentatge més baix, un 4,27%. Fins al moment s'han administrat unes 25.000 dosis i el 55% dels vacunats són persones que viuen a residències. A una de cada quatre d'aquestes persones ja se'ls ha aplicat la primera dosi. Mendioroz va destacar que el percentatge de rebuig era d'un 10% quan es va començar però aquest ha anat disminuint i continuarà a la baixa.

El coordinador va afirmar que aquest rebuig pot respondre a dubtes «una mica lògics» en l'inici de la vacunació. Va afegir, però, que «no té sentit» perquè la vacuna és segura. Mendioroz va confiar que a mesura que avanci la campanya de vacunació, s'anirà reduint el percentatge de rebuig «fins a quedar com una anècdota».

Segons un baròmetre del CIS, un 7,6% dels ciutadans no confia en la vacuna, en la rapidesa amb què s'ha fabricat o dubta de la seva eficàcia. En canvi, un 65,2% pensa que la vacuna permetrà reprendre la vida anterior a la pandèmia. D'altra banda, un 10,4% creu que encara ha de passar temps perquè torni la normalitat i es vegin els seus efectes, i un 3,9% creu que la normalitat no tornarà fins que no s'hagi vacunat tota la població i hi hagi una situació d'immunitat total. A més, un 1,9% considera que caldrà seguir adoptant mesures, i un 7,4% considera que després dels canvis que s'han hagut de fer la vida no tornarà a ser igual malgrat la vacunació.