El bisbe es vol quedar a Girona una vegada s'hagi «jubilat»

El bisbe de Girona, Francesc Pardo, preveu quedar-se a la ciutat un cop s'hagi «jubilat». El màxim responsable de la diòcesi de Girona farà 75 anys el proper mes de juny, de manera que arribarà a l'edat de «jubilació» episcopal, tot i que haurà de romandre en el càrrec fins que el papa Francesc accepti la seva renúncia i designi el seu substitut. En una entrevista a la Cadena COPE, Pardo ha explicat que, malgrat ser natural de Torrelles de Foix (Alt Penedès), la seva previsió no és anar-se'n a viure allà un cop hagi deixat les seves responsabilitats al capdavant de la diòcesi, sinó que té la intenció de quedar-se a Girona per ajudar el seu substitut i també per ajudar en el que calgui les parròquies, moltes de les quals es troben en situació de precarietat degut a la manca de capellans.

Si res canvia, Francesc Pardo encara els seus darrers mesos com a bisbe de Girona. Va assumir el càrrec l'any 2008 i la previsió és que el proper mes de juny, en complir 75 anys, enviï la seva carta de renúncia al papa Francesc, tal com és habitual. A partir de llavors, si el pontífex accepta la seva renúncia, es buscarà el seu substitut; període durant el qual Pardo seguirà exercint com a bisbe. En alguns casos, hi ha bisbes que segueixen exercint durant dos, tres o quatre anys després dels 75, però és poc probable que aquest sigui el cas.

Preguntat al programa Converses gironines de la COPE, conduït per Víctor Gay i Josep Arté, sobre quins són els seus plans de futur, Pardo ha explicat que, si res canvia, la seva prioritat és continuar establert a Girona. «Tinc pensat quedar-me a Girona, perquè és el lloc on he estat els últims anys i puc oferir el meu servei al meu successor, i ajudar també a les parròquies que es troben en situació precària per la manca de capellans», ha assenyalat Pardo. Aquesta situació s'ha vist agreujada en els últims mesos per la pandèmia del coronavirus, ja que molts dels capellans de la diòcesi són d'edat avançada i, per tant, pertanyen al grup de risc.

De tota manera, Pardo té clar que, malgrat li arribi l'edat de «jubilar-se», continuarà «al servei del Bisbat de Girona» i seguirà col·laborant amb tot el que se li demani.

En la mateixa entrevista, el bisbe ha volgut enviar un missatge d'esperança de cara a aquest 2021, demanant a la ciutadania que valori positivament la vida quotidiana de cada dia. Pardo reflexiona sobre el fet que la pandèmia de la Covid-19 ha fet que la humanitat s'hagi adonat de la fragilitat humana: «Els avenços tecnològics i científics havien fet que ens veiéssim com a amos i senyors de tot, però de cop arriba aquest virus que ens fa donar que som humans i fràgils, perquè és difícil aturar el contagi i la malaltia», assenyala el bisbe gironí, que reivindica la importància que té la unió de la gent per tal de poder fer front a les dificultats.

De la mateixa manera, Pardo considera que aquestes festes de Nadal, que han estat totalment condicionades per la pandèmia, han servit per poder contemplar el Nadal «des de la senzillesa», despullat de tota la parafernàlia. «El fet de no poder tenir tantes celebracions, ens ha ajudat a contemplar millor el misteri del Nadal», assenyala, tot indicant que s'ha pogut viure d'una manera més «interior i personal», malgrat que s'hagin trobat a faltar les relacions familiars i personals.