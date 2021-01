Controls a l'AP-7 per garantir el confinament municipal

L'empitjorament de les dades de covid-19 a Catalunya va portar el PROCICAT a aprovar un nou enduriment de les mesures a partir d'ahir, 7 de gener. Les noves restriccions inclouen, entre altres mesures, un confinament perimetral municipal cada dia, amb les excepcions habituals -anar a treballar, a l'escola, al metge o per tenir cura de persones grans-, per la qual cosa els Mossos d'Esquadra poden requerir una declaració d'autoresponsabilitat o document acreditatiu. Per tal d'assegurar-se que els ciutadans complien aquesta limitació de la mobilitat, els cossos policials van establir a partir d'ahir diversos controls en accessos de l'AP-7 i altres vies principals i secundàries de les comarques gironines.

Cap a les dotze del migdia del dijous, diversos efectius van establir-ne un a la sortida de l'autopista, al terme de Maçanet de la Selva (Selva), tot i que al llarg del dia d'ahir i durant els propers dies se n'aniran produint no només a les principals vies sinó també a les secundàries, en coordinació amb les policies locals. «Bon dia, cap on va?» i «la documentació, si us plau» van estar dues de les frases més repetides al control que els Mossos d'Esquadra van establir a la sortida 9 de l'AP-7, a Maçanet de la Selva d'aquest dijous. Els agents van col·locar cons just a la sortida del peatge i van aturar desenes de vehicles. Alguns van justificar que venien del metge o que estaven treballant i d'altres, fins i tot, van intentar evitar-los en detectar la presència policial. Un dels vehicles, que va intentar aturar-se abans d'entrar al peatge, va al·legar que desconeixia que des d'aquest dijous ja no es podria sortir del terme municipal.

Els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb les policies locals, van iniciar dimecres a la mitjanit el desplegament de 258 punts de controls repetits per la resta de Catalunya per vigilar el compliment de les noves restriccions.

Segons va informar ahir en roda de premsa el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, el trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona ha augmentat un 51% en comparació amb el 31 de desembre. Sàmper ho relaciona amb la «tornada de segones residències» després de les festes de Nadal. L'augment és d'un 17% si es compara amb el 24 de desembre. En canvi, aquest dijous, primer dia d'entrada en vigor del confinament municipal, s'ha registrat una reducció del 24,9% de sortides de Barcelona en comparació amb un dia equivalent del gener del 2020 i un 28,6% menys d'entrades. La passada nit es van obrir 157 actes per saltar-se el toc de queda nocturn i es va interposar una infracció a un local i 20 actes més per saltar-se el confinament municipal. Sàmper va apuntar, però, que la dada sobre l'incompliment del confinament municipal és «molt provisional» ja que només incloïa el període de les sis a les deu del matí i estava a l'espera de rebre la informació de les policies locals. En línies generals, el conseller va apuntar que el compliment «és molt elevat».