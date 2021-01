Denuncien dos caçadors que es van saltar el confinament per 20 metres

La Federació de Caça de Girona ha denunciat un «excés de zel» dels Agents Rurals en l'aplicació de la normativa del confinament, després que el 2 de gener denunciessin i confisquessin les armes a dos caçadors que, mentre participaven en una batuda de senglars a Castellar de n'Hug (Berguedà), van traspassar «per tan sols vint metres» el límit del Ripollès -comarca que en aquell moment es trobava en tancament perimetral per la covid-19- a causa d'un «problema d'orientació».

Segons van informar els mateixos Agents Rurals a Twitter, membres del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme del cos van inspeccionar els dos caçadors, que resideixen a la comarca de la Selva, per estar practicant la caça major en una batuda al Ripollès, i concretament al terme municipal de Gombrèn. Tots dos van ser denunciats per haver-se saltat el confinament perimetral del Ripollès i per estar practicant la caça de manera irregular. Segons van indicar, els dos caçadors ja havien estat aturats per un control realitzat pels Agents Rurals de matinada, on se'ls havia informat de la impossibilitat de practicar caça al Ripollès, i on havien al·legat que estaven circulant en trànsit cap al Berguedà. Com a conseqüència de la denúncia, se'ls van comissar les armes de foc.

La Federació de Caça de Girona, tanmateix, considera que els Agents Rurals van ometre «informació essencial» en el comunicat fet públic a Twitter, i creuen que els agents es van deixar endur per un «excés de zel» a l'hora d'aplicar la normativa. El president de la Federació, Josep Blanquera, qualifica l'actuació del cos de «desproporcionada».

La Territorial de Caça de Girona assenyala, en primer lloc, que des de l'Àrea de Caça de Gombrèn es va informar a través dels canals pertinents a la Generalitat que el dissabte 2 de gener es faria una batuda entre els termes municipals de Gombrèn (Ripollès) i Castellar de N'Hug (Berguedà). Segons assenyalen, malgrat que les dues persones denunciades viuen a la Selva, estaven inscrites com pertoca a la batuda, ja que paguen el passi anual de la temporada de caça i portaven tota la documentació a sobre, tal i com, expliquen, van poder constatar els Agents Rurals que els van denunciar. Val a dir que el Govern català ha permès les batudes de senglars durant les restriccions per la covid-19 degut a la seva superpoblació. Segons indica la Federació de Caça, el motiu de la denúncia rau en què aquestes dues persones es trobaven en terreny del Ripollès quan els Agents Rurals els van aturar; comarca que no podien trepitjar perquè estava sota confinament perimetral. Segons la Federació de caça, si bé aquest extrem és cert, «en el moment de la denúncia, el GPS marcava que havien creuat el límit del terme municipal de Gombrèn per poc més de vint metres». És per això que consideren que la denúncia i la difusió dels Agents Rurals els sembla «excessiva» en un entorn natural «on es fa difícil trobar els delimitacions». En aquest sentit, assenyalen que els dos caçadors que van arribar fins al Ripollès ho van fer per un «problema d'orientació» a la zona, ja que es van quedar en una carretera sense sortida per travessar un curs fluvial que marca el límit entre el Berguedà i el Ripollès. Aquest fet va passar, expliquen, perquè els caçadors apliquen protocols anti-covid i reparteixen la gent en grups bombolla per evitar el risc de contagi.

A més, lamenten que els Rurals els requisessin les armes de caça per una infracció que els sembla «del tot menor» veient altres «casos flagrants». «La Generalitat mostra més consideració cap a festes il·legals de Cap d'Any que no pas cap a dos caçadors que havien trencat per un error d'orientació el confinament comarcal per tan sols 20 metres», lamenten.