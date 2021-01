Les escoles d'esquí del Ripollès veuen el confinament municipal com una "ruïna" per al negoci

Les escoles d'esquí de les estacions del Ripollès alerten que el confinament municipal representa la "ruïna" per al negoci perquè no tenen clients. Des d'aquest dijous, tant l'estació de Vall de Núria com Vallter 2000 estan obertes sota mínims i només poden rebre usuaris de Queralbs, amb 188 habitants, i Setcases, amb 170. La responsable de l'escola d'esquí Vall de Núria explica que aquests dos últims dies no han treballat i no tenen clar si aquest cap de setmana tindran demanda. "Pujarem a l'estació, però potser haurem de tornar a baixar" perquè no hi ha demanda, diu amb preocupació. Reclamen un pla de rescat "real" després del cop dur del confinament comarcal. I diuen que els 7.500 euros d'ajuda del Govern són del tot insuficients.

"Estem amb moviment zero des del confinament municipal". Així ho resumeix el responsable de l'empresa de guies de muntanya i escola d'esquí Guies Nord Sud a Vallter 2000, Jaume Vilà. Després del "cop dur" dels 15 dies de confinament comarcal al Ripollès i la Cerdanya, el tancament municipal per frenar els contagis de la covid-19 els representa la "ruïna".

Per protestar contra el tancament comarcal, van decidir no obrir els primers dies. A finals de desembre van optar per reprendre l'activitat i fer el que es pogués perquè continuava havent-hi molta incertesa. Aquests dies de Nadal han tingut algunes reserves de classes d'esquí i sortides de muntanya que els ha permès tenir una mica d'activitat. Molt per sota, però, del que inicialment tenien previst quan es va obrir la temporada a mitjans de desembre. "Els dies de Nadal ens podien haver ajudat a mig aguantar el negoci", remarca, i afirma que el 2020 serà un any nefast amb una caiguda de la facturació del 75% respecte l'any anterior. Des d'aquest dijous, ja no tenen reserves perquè només poden pujar a l'estació els esquiadors de Setcases, on hi viuen 170 habitants.

I es temen que el confinament municipal s'allargui més del previst. Segons Vilà, "ja han perdut mig gener" i no veuen amb optimisme les següents setmanes. Explica que aquest any han apostat per un equip d'autònoms per poder gestionar millor les aturades i represes d'activitat, però recorda que les despeses fixes hi continuen essent. En aquest sentit, admet que no podran aguantar gaire temps si el Govern no els acompanya amb un pla de rescat "real".

Creu que l'ajuda anunciada pel Govern de 7.500 euros per les escoles d'esquí de la Cerdanya i el Ripollès és del tot "insuficient". I es pregunta com el Govern pensa "reflotar" les empreses i l'economia del país si, un sector darrere l'altre està patint els estralls de la pandèmia i els tancaments. Segons Vilà, "és un dòmino i cal que rescatin les empreses perquè, si no, el país entrarà en fallida".



Obrir el cap de setmana sense saber si hi haurà clients

La mateixa situació és la que aquests dies té l'escola d'esquí Vall de Núria d'aquesta estació del Ripollès. La seva propietària, Núria Riu, detalla que aquests dies de Nadal han tingut alguna reserva d'alumnes del Ripollès perquè hi havia el confinament comarcal però que des de dijous no han obert. Tenen previst obrir aquest dissabte però no saben si hi haurà clients donat que l'estació només estarà oberta per als 188 habitants de Queralbs "Hi pujarem però potser haurem de tornar a baixar", afirma.

Enmig del confinament municipal, tenen esperances de poder reprendre els cursets amb alumnes del Ripollès però de moment ja fins al 18 de gener no hi haurà res i després ja es veurà en funció com evolucioni la pandèmia.

En relació a l'ajut de 7.500 euros, admet que els permetrà cobrir una petita part de les despeses però recorda que "aixecar la persiana cada dia" ja comporta uns costos fixes. "I sense els esquiadors de l'àmbit metropolità això és la ruïna", conclou.