La gironina Anna Grau, número 2 de Cs per Barcelona

La periodista i escriptora gironina Anna Grau (Girona, 1967), veu ferma contra l'independentisme en tertúlies i columnes, serà la número 2 de la llista de Ciutadans per Barcelona a les eleccions del 14 de febrer, ocupant el lloc que ha deixat Lorena Roldán, fitxatge sorpresa del PP.

Grau, que passa a ser la cara més nova de la llista, es va afiliar a la formació taronja després de l'ensorrament de Cs a les passades generals del 10-N, i el passat mes de juliol va ser escollida presidenta de Societat Civil Catalana a Madrid, on fa anys que viu. Llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha treballat en diaris com l'Avui, l'Ara i l'ABC, i ha col·laborat en mitjans com TV3, RTVE, La Sexta i la Cadena SER.

Des de Ciutadans han destacat d'ella precisament que és una «ferma defensora el constitucionalisme a Catalunya» des de fa molts anys, tant en publicacions i conferències com en mitjans de comunicació.

Per la seva banda, en la seva presentació, Grau va denunciar la «polarització» creada pel secessionisme a la societat catalana i es va presentar com a capdavantera del bilingüisme a Catalunya davant de l'«omnipresència» del català a l'escola o els mitjans, la qual cosa li ha valgut, segons va denunciar, assetjament i amenaces a les xarxes per part d'altres periodistes

Com a escriptora, Grau és autora d'El dia que va morir el president (1999), Dones contra dones (2000), De cómo la CIA eliminó a Carrero Blanco y nos metió en Irak (2011), #Podemos (2014) i ¿Los españoles son de Marte y los catalanes de Venus? (2015).