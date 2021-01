El Mercat d'Olot sorteja 4 premis de 500 euros entre els seus clients

El sorteig de la campanya de Nadal del Mercat d'Olot, «Aquest Nadal, el Tió t'omple el sarró», lliura quatre premis de 500 euros entre els clients del mercat. El sorteig es va fer ahir al migdia amb l'assistència del president de l'Associació de Placers, Jordi Vilarrasa, acompanyat de la regidora de Comerç d'Olot, Gemma Canalias, i també de l'Aina de 8 anys i de l'Angel de 5, que van ser els encarregats de treure les butlletes.

El sorteig també es va retransmetre en directe per streaming per evitar cues o aglomeracions i seguir així les mesures de prevenció contra la covid-19.

Les guardonades dels premis van ser, per ordre: Maria José Lara, veïna de Barcelona; Leo Giner i Maria Ferran Serrat, d'Olot; i Paquita Suñé, de Santa Pau. Cadascuna va obtenir 500 euros quepodrà gastar-se a les parades del Mercat d'Olot. El premi està distribuït en dos vals per valor de 100 euros, quatre vals de 50 euros, dos de 25 i cinc de 10.

Com cada any, per participar-hi només calia omplir les butlletes que els placers entregaven per cada compra feta en aquest espai, omplir-la i dipositar-la a qualsevol de les urnes instal·lades al Mercat d'Olot. Aquest any s'han omplert més de 25.000 butlletes.

«Després de la festivitat de Reis comencem molt bé el dia repartint premis entre clients del Mercat» va afirmar el president de l'Associació de Placers, Jordi Vilarrasa, que va afegir que «tanquem així una campanya de Nadal bona i que, a més, ens permet premiar els nostres clients».

La regidora de Comerç d'Olot, Gemma Canalias, va donar l'enhorabona a les guanyadores i va subratllar «la molt bona resposta que ha tingut la iniciativa del Mercat per part de la ciutadania donant suport al comerç de proximitat».

La campanya «Aquest Nadal, el Tió t'omple el sarró» va començar el passat dilluns 7 de desembre i ha finalitzat aquest dimarts 5 de gener. Les guanyadores disposen fins al 30 d'abril per bescanviar els vals del premi.