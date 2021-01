Premiada a Lloret després de canviar la terminació del dècim

Primer premi del sorteig del Nen. Lloret va rebre pessics del primer premi, dos dècims que van vendre dos estancs del municipi. Un dels dos dècims premiats el va comprar una dona que volia el mateix número que el seu germà. La màquina no el tenia, motiu pel qual va haver de canviar la terminació, que va resultar en el número premiat, el 19750. L'altre dècim el va vendre un estanc que fa només dos mesos que ven loteria.

Lloret de Mar va ser un dels sis municipis catalans -i un dels dos gironins- en rebre un esquitx del primer premi del sorteig del Nen que es va celebrar dimecres al matí. Dos estancs del municipi van vendre dues butlletes que van repartir 400.000 euros a dues persones afortunades. La sort, però, va jugar molt bé una de les seves cartes quan va atorgar el premi a un dels afortunats.

La clienta de l'estanc de l'avinguda Josep Pla i Casadevall que va comprar el número 19750, el guanyador del sorteig, no el volia. El seu número desitjat era quasi idèntic, només canviava l'última xifra, que resultava ser el mateix que havia comprat el seu germà en una altra administració de Barcelona.

Si l'estanc de Lloret hagués tingut el número que ella volia, el primer premi hauria passat de llarg, i si li haguessin canviat per una altra xifra ni tan sols li haurien tornat els diners, tot i comptar amb quatre de les cinc últimes xifres del número premiat.

«La meva cunyada va ser qui li va canviar l'última xifra», va explicar Xavier Surís, treballador i germà del propietari de l'establiment. Només venen números per la màquina, i quan la clienta va demanar pel seu número, va trobar-se que la seva venda estava reservada i que no el podia adquirir a través de la màquina. Resignada, va accedir a canviar l'última xifra per un zero, un número que sí que va poder comprar. «Aquell canvi va fer-li guanyar el primer premi», va apuntar Surís. L'afortunada va guanyar 200.000 euros pel dècim premiat. L'establiment ja va repartir un tercer premi l'any 2018 en el sorteig de Nadal.

Aquest mateix número també va ser venut en un altre estanc de Lloret situat al carrer Sant Pere, on també venen només a través de la màquina perquè té la categoria de negoci mixt. En aquest cas, l'administrador del local, Oriol Armengol, va explicar que no sap qui és l'afortunat, tot i que corren rumors que podria ser algú del municipi. «Els rumors són rumors, però en aquests casos és més creïble», va aventurar.

Des de la delegació ahir li van confirmar que havia venut un dècim del primer premi, un fet que de per si ja és motiu de celebració, però en el seu cas ho és per partida doble: «fa poc més de dos mesos que venem loteria», va indicar Armengol. Fins i tot des de la delegació de Loteria l'han felicitat per la bona nova; no és gens habitual les administracions reparteixin premis grossos amb tan poc temps de vida. «Estic molt content, no m'ho hauria imaginat mai i ara espero que repetim ben aviat», va expressar.

El sorteig del Nen aquest any ha estat agraït amb Catalunya, ja que ha rebut part de la sort amb tots tres premis. En el cas de les comarques gironines, l'administració Loteria Merche de Girona va ser qui es va endur la part més grossa, ja que va vendre una sèrie del número 19750 i va repartir dos milions d'euros del primer premi. El segon premi-03436- va passar de llarg per les comarques gironines, però el tercer -05587- va esquitxar Bordils i Castelló.

L'any passat la sort també va caure a la capital gironina, en aquest cas a l'administració Sagarrull, que va vendre 28 sèries del segon premi i va repartir 21 milions d'euros. A cadascun dels 280 premiats van pertocar-li 75.000 euros.