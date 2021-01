Salut detecta el primer cas de la soca britànica a Catalunya

El Departament de Salut ha detectat el primer cas de la soca britànica de la covid-19 a Catalunya. La consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar ahir a RAC1 que dimecres es va confirmar el primer cas d'aquesta variant a Catalunya. Es tracta d'una persona que va viatjar del Regne Unit però que resideix a Catalunya. Vergés va explicar que ara s'està fent l'estudi de contactes i va assegurar que és «probable» que hi hagi més casos a partir d'aquesta persona infectada.

Aquesta variant del coronavirus arriba a Catalunya una setmana i mitja després que entrés a Espanya. El 26 de desembre, la Comunitat de Madrid va confirmar els quatre primers casos de la nova variant a través d'uns viatgers que van arribar a l'aeroport de Madrid-Barajas procedents del Regne Unit.

L'anunci de l'arribada d'aquesta soca més infecciosa arriba en un moment en què la situació epidemiològica és complicada tant a Girona com a Catalunya. Ahir els principals indicadors de la pandèmia van seguir empitjorant, tot i que l'augment de les dades no va ser tan brusc com el que es va produir el dia anterior.

D'una banda, a Girona el risc de rebrot va pujar quatre punts i va superar el llindar de 600 fins a arribar a 602. Pel que fa a la velocitat de reproducció de la malaltia (Rt), va baixar una centèsima i es va situar en 1,35. D'altra banda, el nombre de casos va baixar i Salut en va detectar 236, la meitat que el dia anterior. La mala notícia és que es van sumar disset gironins ingressats més fins a arribar a 260. D'aquests, 39 estan a l'UCI, els mateixos que el dia anterior. Finalment, ahir es van registrar sis defuncions més per coronavirus, totes han tingut lloc a centres sanitaris o sociosanitaris.

D'altra banda, donada la situació epidemiològica provocada per la Covid-19 i l'empitjorament de les dades, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha decidit suspendre les visites a pacients ingressats als hospitals de Blanes i Calella.

Seguidament, respecte a les dades de Catalunya, la velocitat de propagació de la COVID-19, l'Rt, es va mantenir en 1,47 a Catalunya, segons les últimes dades del Departament de Salut. El risc de rebrot sí que va créixer, ho va fer 10 punts, fins als 586, així com la incidència a 14 dies, que passa de 406,88 a 414,42. Es van declarar 2.308 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 382.666. El 9,74% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. Es va informar de 48 noves morts i el total és de 17.443. Ahir hi havia 2.150 pacients ingressats als hospitals, 101 més. Per contra, el nombre de pacients a l'UCI es va mantenir en 417. El total de vacunats és de 24.114, 3.271 més. A Girona ahir ja es va superar el llindar de 2.000 vacunats, fins a un total de 2.044 (156 més).

Seguidament, el Ministeri de Sanitat va informar de 42.360 nous positius per coronavirus, un fet que deixa la xifra global de contagis a l'estat espanyol en 2.024.904 casos confirmats per proves diagnòstiques. La xifra de víctimes per coronavirus es va incrementar en 245 persones i ja són 51.675 els morts per la pandèmia a Espanya.

Finalment, ahir a la tarda va començar la vacunació al personal de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS). En breu es començarà la campanya de vacunació als pacients del Centre Sociosanitari "La República", residents de les dues llar residències ubicades al Parc Hospitalari i les persones de llarga estada de salut mental.