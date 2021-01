Vergés assegura que la tornada a les aules es manté al dilluns vinent

La consellera de Salut, Alba Vergés, garanteix que les escoles reprendran les classes el proper dilluns com estava previst. «Seguríssim», va dir en ser preguntada a RAC1. Tot i això, va afirmar que la situació no serà «exactament la mateixa» i que en haver-hi més casos a la comunitat també «hi haurà més casos a les escoles que s'hauran de gestionar». En línies generals, va reconèixer que la situació és «preocupant» i a la pregunta de si el Govern descarta un confinament domiciliari va respondre: «Mai hem descartat res». El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va dir posteriorment en roda de premsa que aquest confinament és també «inviable» jurídicament ja que l'actual estat d'alarma no el preveu i, en tot cas, caldria un decret diferent.

Vergés va afirmar que epidemiològicament parlant anirien millor mesures «molt més estrictes» però va insistir que s'ha de fer una valoració global de la situació i que el Govern es va comprometre a intentar evitar-lo. La consellera no va concretar si és possible que les mesures restrictives que han entrat en vigor aquest dijous s'allarguin més enllà de deu dies i es va limitar a dir que «això no s'ha acabat» i que és necessari un compliment estricte de les mateixes. A més, va apuntar que ara hi ha més «complexitat» que al març i que el Govern es va comprometre a intentar evitar confinaments generals i a atendre també sanitàriament els no covid.

A tot això, Vergés va fer una nova crida a reduir les interaccions socials. Segons la consellera, els propers 10 dies «són clau» davant una situació «complicada». Per la seva banda, el coordinador de seguiment de la unitat de la covid a Catalunya, Jacobo Mendioroz, va dir que encara és aviat per saber si les primeres mesures restrictives que es van posar en marxa abans de Nadal estan donant fruits i preveu que el creixement de casos es mantindrà «durant algunes setmanes». Confia, però, que les noves restriccions permetin aturar aquest ritme. Per últim, va assegurar que no s'han detectat positius que provinguin de persones que van estar a la rave de Llinars del Vallès. Va afirmar també que les persones que van organitzar la festa seran «expedientades de delictes contra la salut pública».

Pel que fa a la resta de l'àmbit de l'educació, es manté la totalitat de la docència universitària de manera virtual i només seran presencials les pràctiques i avaluacions extremant les mesures de protecció. En el DOGC d'aquest dimarts es manté la presencialitat dels centres escolars a partir de dilluns amb proves PCR per a tot el professorat entre l'11 i el 29 de gener, tot i el debat generat entre sindicats i la Generalitat. Pel que fa a les activitats extraescolars, queden suspeses les de lleure infantil i juvenil i l'esport escolar. Només es podran mantenir si són promogudes pel centre educatiu les AMPAs i si es conserva el grup bombolla.