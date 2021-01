Argimon no descarta tancar les escoles en tres setmanes si la pandèmia empitjora

Després de la polèmica entre sindicats docents i la Generalitat per si el retorn a les aules havia de ser aquest dilluns o havia d'ajornar-se, el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep M. Argimon, va apuntar ahir la possibilitat que les escoles tanquin d'aquí a tres setmanes si els indicadors de la pandèmia evolucionen desfavorablement i això obliga a fer-ho. «Durant tota la segona onada hem mantingut les escoles obertes, si d'aquí a tres setmanes no podem tenir-les obertes, replegarem», va assegurar Argimon en una entrevista a Ser Catalunya.

El secretari de Salut Pública va defensar la conveniència que dilluns que ve es reprengui el curs escolar amb presencialitat tot i l'alta incidència de contagis que ja es registra a dia d'avui. «Tu comences, i si veus que les coses van malament, que t'equivoques, replegues i te'n vas», va declarar el metge, que ja ha avançat que les previsions són que d'aquí a tres setmanes, des d'un punt de vista epidemiològic, «estarem molt pitjor».

Pel que fa a la decisió de tornar a les escoles dilluns, USTEC-STEs va portar carbó a les portes del Departament d'Educació com a crítica de la gestió del Govern de la pandèmia i va assegurar que «no es pot tornar» a les aules en la situació actual. La portaveu del sindicat, Iolanda Segura, va lamentar que la Conselleria «no ha fet els deures» perquè «no s'han fet PCRs previs als professionals, no s'han reduït més les ràtios, no hi ha mascaretes FFP2 per a tots ni sistemes de ventilació adients».

Tanmateix, Segura va instar la Conselleria a «escoltar els experts» i optar per qualsevol mesura, com «esperar uns dies o començar de forma esglaonada», que garanteixin «tornar als centres de forma segura». A més, va reclamar també una rectificació perquè els vulnerables no hagin de tornar a la feina i els seus substituts cobrin el període nadalenc.

Paral·lament, els departaments d'Educació i de Salut duran a terme cribratges a tots els professionals dels centres educatius a partir del proper dilluns, coincidint amb el retorn escolar. En total són prop de 170.000 persones i es farà de forma progressiva i esglaonada. Les proves seran totalment voluntàries i el cribratge es farà mitjançant PCR. La mostra es recollirà per frotis nasal, a través de l'autopresa. Els cribratges es posen en marxa dilluns «per tal de fer més segura la tornada als centres», apunta Educació en un comunicat.