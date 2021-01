El confinament municipal deixa sota mínims restaurants de pobles gironins

Les noves restriccions per contenir la pandèmia del coronavirus inclouen el confinament municipal durant tota la setmana. A la pràctica, això posa dificultats afegides per als restaurants i establiments dedicats a l'hostaleria dels pobles petits i rurals. S'han quedat sota mínims però alguns negocis -la majoria familiars- han decidit mantenir-se oberts, mentre que d'altres s'han vist abocats a tancar.

És el cas del restaurant El Racó d'en Pep de Sant Gregori. Diuen que els números no els surten i que, des d'avui, abaixaran la persiana. En el seu cas, la majoria de la clientela prové de Girona.

Alguns propietaris, com en Nisu Castello, de Can Pau de Cantallops, critiquen que el Govern no hagi tingut en compte la seva peculiar situació -en molts casos estan ubicats en pobles de menys de 200 habitants- a l'hora de fixar les mesures: «Suposa matar els negocis». En el cas del restaurant Plaça de Lladó, la seva propietària, Alba Asparó, diu que durant la primera i la segona onada van acceptar amb resignació les mesures però que ara la cosa ja comença a ser greu.

En el seu cas, es tracta d'un negoci familiar i la seva idea és mantenir-se oberts fins l'últim moment. Només hi treballen ella i el seu marit i també tenen una treballadora, a qui han posat en ERTO cada vegada que han hagut de tancar. «Si pleguem, plegarem tots», diu.

En el cas del restaurant Can Mach de Tapis, a Maçanet de Cabrenys, hi ha l'afegitó que en aquest municipi només hi viuen una desena de persones. Amb el confinament comarcal, ja havien perdut clientela però arribaven a fer unes 40 persones entre setmana i 80 o 90 el cap de setmana. Ahir hi va haver dues taules de quatre persones i van haver de tornar a posar tot el personal en ERTO, tot i que «tampoc estan cobrant».