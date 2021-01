Imatges de postal a Olot després que el temporal deixi els carrers plens de neu

Olot s'ha despertat aquest dissabte amb una imatge de postal. Els carrers de la capital de la Garrotxa s'han omplert de neu després de les precipitacions que ha deixat el temporal Filomena aquest dissabte. Des de primera hora les màquines llevaneu han estat les grans protagonistes, tan a l'autovia A-26 per accedir a Olot, com a dins a la ciutat. I és que molts carrers han quedat impracticables per la nevada que molts veïns reconeixen que "no és habitual". Uns veïns com en Javi González que ha sortit a jugar amb la seva filla i a fer ninots de neu. "La veritat és que sempre cau alguna cosa, però no tant com avui. També agraïm que sigui dissabte per poder gaudir-ne", assenyala.