La Fundació Hospital de Campdevànol ha invertit en una desena d'aparells purificadors de l'aire de l'empresa Sodeca amb l'objectiu de garantir la ventilació adequada en els espais on no hi ha renovació d'aire exterior. S'ha demostrat que la bona qualitat de l'aire és un clar indicador de seguretat perquè suposa menys risc de malaltia. Els aparells s'han instal·lat a l'hospital i als centres d'atenció primària de Ribes i Campdevànol.