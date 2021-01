Més de 100 donants de sang el primer dia de la Marató

Tret de sortida a la Marató de Donants de Sang, que ja ha omplert més d'un centenar de bosses a Girona. La campanya, que tindrà lloc arreu de Catalunya fins al 15 de gener, va començar ahir amb pràcticament totes les places reservades als dos punts habilitats a la ciutat.

Segons dades del Banc de Sang i Teixits, a l'hospital Josep Trueta ?el punt central de la campanya a la ciutat? ahir s'hi van fer 66 donacions; tan sols hi quedava una plaça lliure. El Teatre Municipal de Girona també es va habilitar per a la donació ahir al matí de forma extraordinària, va omplir tot l'aforament i va recollir gairebé 50 bosses. Una de les donants que hi van passar, Maria Cortada, és donant des dels 18 anys i defensava que «sempre és necessari, perquè el dia de demà potser també en necessites tu». «És un acte solidari i altruista que no costa res, i qui ho necessita t'ho agraeix; com més gent vingui, millor», animava un altre donant, Ernest Pernau.

Des del Banc de Sang esperen que al llarg de tota la campanya s'arribi a les 500 donacions a la ciutat. I és que, de les 462 lliteres que estan disponibles al Trueta per tota la campanya, gairebé un 90% (412) ja estan reservades. De fet, per participar-hi és imprescindible demanar cita prèvia, per complir amb les mesures contra la covid-19.

Justament el coronavirus ha fet que les donacions siguin més necessàries que mai. Les transfusions a malalts de covid-19 i les intervencions i tractaments ajornats a l'inici de la pandèmia han fet que, cada dia, se subministrin més de 1.000 bosses de sang als centres hospitalaris. I la Marató és essencial per al Banc de Sang per arribar als nivells òptims de reserves després de Nadal.