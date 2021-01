La neu no arriba a cotes baixes a les comarques gironines

L'esperada nevada no ha baixat més enllà de cotes superiors als 300 metres a les comarques gironines on, tot i alguns flocs que han caigut de matinada prop de la costa a poblacions com Castell d'Aro o Palafrugell, la neu només ha acabat agafant a zones més elevades com la Garrotxa, el Ripollès o en determinats punts de les Gavarres o de les Guilleries.

A mig matí, a Sant Hilari Sacalm ja s'hi havien acumulat 15 centímetres de neu i al voltant de 10 a poblacions del Ripollès com Sant Pau de Segúries o Planoles.

En aquests punts, la nevada ha deixat imatges de postal a poblacions com Olot i Sant Hilari Sacalm entre d'altres, mentre que a la zona del Baix Empordà, per exemple, també ha estat significativa al massís de Cadiretes.

Pel que fa a les afectacions en la mobilitat, la més important és el tall de l'Eix Transversal entre i Vilobí i Espinelves.