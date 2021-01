Alerta per un temporal «sever» amb neu, vent i onatge

La neu, el vent i l'onatge del temporal Filomena es conjugaran aquest cap de setmana per conformar un escenari amb pocs precedents recents a Catalunya. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, confirma que l'episodi serà «sever» i que s'allargarà fins dilluns. Avui es viurà l'episodi més «delicat», que, tot i que serà generalitzat a tot el territori, afectarà sobretot al sud i a la zona més muntanyosa dels Pirineus. «Són dies que tots hauríem de passar a casa», va subratllar, raonant que si la mobilitat ja estava contraindicada en plena pandèmia ho estarà ara encara més per evitar el risc d'accidents o de quedar-se bloquejat pel temporal durant un desplaçament.

El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que es tractarà d'un «episodi important de neu», amb nevades que podrien ser a cota 0 durant la matinada, i afectarà tot el país. A partir del migdia, la neu pujarà als 400 metres i, a més, anirà acompanyada de fortes ratxes de vent i de mala mar amb onatge d'entre 3 i 4 metres. «Demanem molta precaució durant les pròximes hores». Diversos serveis, com el subministrament elèctric o el de cobertura de telefonia mòbil, es podrien veure afectats.

Els Mossos d'Esquadra han modificat el dispositiu per regular la mobilitat durant la pandèmia per adaptar-lo a un temporal que descarregarà «nevades intenses» en els pròxims dos dies. A partir de les set de la tarda es va prohibir la circulació de camions pesats -de més de 7,5 tones- fins dilluns a les sis del matí. L'objectiu és evitar que els conductors es quedin bloquejats a la carretera. El portaveu Joan Carles Molinero va subratllar que no cal agafar el vehicle llevat de casos excepcionals perquè hi ha risc d'accident a causa de la pèrdua d'adherència dels pneumàtics sobre l'asfalt i també de quedar-se bloquejat en el trajecte.

Els consells dels Mossos en cas que sigui imprescindible agafar el cotxe són els següents: informar-se sobre com es troba la xarxa viària abans de circular, disposar d'un vehicle en bon estat, portar les cadenes -i saber colocarlas- i viatjar amb carregadors de telèfon mòbil, una mica de menjar, beguda i roba d'abric.

Protecció Civil manté activats els diversos plans de contenció en fase d'alerta i els responsables de la Conselleria es reuniran periòdicament per informar sobre l'evolució del temporal. «Tots els efectius necessaris dels Mossos, Bombers, SEM o Creu Roja han estat activats», va recordar Sàmper.

L'Ajuntament de Girona va posar en marxa ahir un dispositiu preventiu pel possible risc de nevades generalitzades a Catalunya, que podrien afectar la ciutat durant el dia d'avui. El protocol es va activar després de l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per perill de neu a cotxes baixes.

El consistori ha previst diverses actuacions amb l'objectiu de garantir la mobilitat dins la ciutat, especialment en punts essencials com hospitals o en vies principals, així com el servei d'autobusos. La Policia Municipal seguirà l'evolució meteorològica a les vies urbanes situades a una major altitud, per exemple al barri de Montjuïc, on la probabilitat de nevades pot ser més alta.

I, juntament amb Protecció Civil, controlaran possibles afectacions a mesura que avanci la jornada. A més, hi ha dos vehicles de Girona+Neta equipats amb pales i sal per treure neu i evitar la presència de glaç a les carreteres, a banda de personal amb equips individuals per a neteges puntuals. En cas d'acumulació de neu, hi hauria preparades tres màquines d'obres públiques per ajudar a retirar-la. Finalment, han repartit tanques de circulació a 36 punts de Girona per tallar el trànsit en cas d'afectacions a la calçada.