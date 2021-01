La Pfizer podria funcionar contra una mutació de les noves variants de COVID

La vacuna de Pfizer contra la covid-19 sembla que seria efectiva contra una mutació del SARS-CoV-2 que comparteixen les noves variants del virus sorgides al Regne Unit i Sud-àfrica, segons un estudi realitzat per la farmacèutica i la Universitat de Texas. L'estudi ha estat publicat en el repositori biorXiv, en el qual els textos encara no han estat sotmesos a revisió per altres experts, encara que sí que poden deixar els seus comentaris i opinions al respecte.

Les variants de ràpida propagació sorgides al Regne Unit i Sud-àfrica comparteixen la mutació N501Y, la qual és «especialment preocupant», perquè augmenta l'afinitat de la proteïna S del virus pel receptor de la cèl·lula humana, a través del qual hi entra.

Per a l'estudi es van usar mostres de sèrum procedent de sang de 20 participants en un assaig previ als quals se'ls havien administrat les dues dosis de la vacuna. La mostra de sèrum va ser extret entre dues o quatre setmanes després de la immunització adquirida pel vaccí.

Una limitació de l'estudi, segons indiquen els autors, és que no inclou el conjunt complet de mutacions que «es troben en les soques de ràpida propagació originades al Regne Unit o a Sud-àfrica».

Els autors de l'estudi assenyalen que «l'evolució en curs del SARS-CoV-2 requereix una vigilància contínua de la importància dels canvis en la cobertura de la vacuna».

Aquesta vigilància «va acompanyada de preparatius per a la possibilitat que una futura mutació del SARS-CoV-2 faci necessari un canvi de la soca de la vacuna». Una actualització de la vacuna, segons l'estudi, «es veuria facilitada per la flexibilitat de la tecnologia de la vacuna que es basa en la tecnologia d'ARN missatger».