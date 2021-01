El PNC triplica els avals requerits per poder-se presentar a Girona

El PNC ha aconseguit triplicar els avals necessaris per poder-se presentar a les eleccions del 14-F a les comarques gironines, ja que ha recollit un total de 1.718 signatures quan se'n requerien 532. La llista estarà encapçalada per l'exregidor de JxCat a Girona Carles Ribas, que anirà acompanyat de la regidora de l'Ajuntament de Figueres Alba Albert; el regidor de Torroella de Montgrí Jordi Cordon; l'esportista garrotxí Guillem Garcia i la professional sanitària de Puigcerdà Sònia Esquerrer. La candidatura estarà tancada, de forma simbòlica, per l'artista Rita Martorell i l'advocat i exdiputat al Congrés Jordi Xuclà.

La secretària general del partit i candidata a la presidència de la Generalitat, Marta Pascal, va qualificar el dia d'ahir com a «històric», ja que la candidatura gironina ha estat la primera que han registrat. «Ho fem de forma solvent i amb un missatge molt clar: el PNC ha arribat per quedar-se i canviar-ho tot, i amb opcions reals de tenir representació per Girona», va afirmar.

Pascal va considerar que els 1.718 avals «consoliden la implantació del partit a les comarques giornines i posa de manifest que hi ha una part important de la ciutadania que vol passar pàgina del desgovern dels últims tres anys i aposta per la bona política, la gestió i la transformació del país».

Per la seva banda, el candidat per Girona, Carles Ribas, es va mostrar agraït a totes les persones que han avalat la seva candidatura: «Hem demostrat que les comarques de Girona són un territori plural i divers», va assenyalar el cap de llista.