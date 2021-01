Puigcerdà, Vilafant i Palafrugell tenen el risc de rebrot més alt

Els municipis i les comarques catalanes amb més afectació pel coronavirus segueixen sent de la província de Girona. D'una banda, la Cerdanya i la seva capital, Puigcerdà, segueixen amb una situació epidemiològica molt delicada que persisteix des d'abans de les festes de Nadal -cal tenir present que la comarca no forma part de la Regió Sanitària de Girona i, per tant, les dades es veuen reflectides al còmput global de l'Alt Pirineu i Aran. El risc de rebrot de la comarca és de 2.420 punts i el de Puigcerdà, de 3.209. Les xifres són desproporcionades tenint en compte que, a partir de 100, el risc és considerat elevat.

Seguidament, tenint en compte els municipis, Vilafant se situa en segona posició amb un valor de 1.662 punts i, finalment Palafrugell en té 1.654. Quant a comarques, després de la Cerdanya la segueix la comarca del Ripollès, amb 1.534 punts i, el Baix Empordà se situa en quarta posició, per darrere de la Ribera d'Ebre, amb 1.077 punts.

Aquest indicador mesura els possibles nous casos diagnosticables els propers catorze dies i està relacionat amb la probabilitat d'aparició de nous brots epidèmics.

D'altra banda, el risc a la Regió Sanitària de Girona va tornar a experimentar una forta pujada de 23 punts fins a arribar al valor de 625 i es manté per sobre de la mitjana catalana. El nombre de casos es va disparar i va augmentar un 79% respecte al dia anterior, amb un total de 424 nous infectats. També es van sumar cinc noves defuncions. D'aquestes, tres han tingut lloc a centres sanitaris o sociosanitaris i la resta encara no s'ha classificat. Finalment, ahir hi havia nou gironins menys ingressats per tres coronavirus però van augmentar els pacients a les UCIs amb tres gironins més.

Finalment, segons va analitzar ACN, la velocitat de propagació a Catalunya va baixar una centèsima, d'1,47 a 1,46. El risc de rebrot va créixer 29 punts, fins als 615, així com la incidència a 14 dies, que va passar de 414,42 a 437,12. Es van declarar 3.950 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 386.616. El 10,1% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. Es va informar de 42 noves morts i el total és de 17.485. Ahir hi havia 2.199 pacients ingressats als hospitals, 49 més que dijous. També va augmentar el nombre de pacients a l'UCI, que ja eren 429 (dotze més).