Avui, el temporal de mar agafarà el protagonisme

La cap de guàrdia de Protecció Civil, Montse Font, va alertar ahir dissabte que el temporal de mar s'allargarà fins ben entrat el dia d'avui i que esperen les ratxes de vent «més fortes». Així ho va explicar Font en una entrevista al canal 3/24, en la qual també va recordar que el vent i l'onatge continuaran causant estralls i que no es podran veure totes les afectacions fins que es doni per finalitzat el temporal. En aquest sentit, dues de les zones més perjudicades van ser els dos deltes, el de l'Ebre i el del Llobregat, però, a la Costa Brava les alertes continuaran actives fins dilluns al matí per la maregassa i mar brava amb mar de fons de gregal.

A més, Montse Font va recordar que es mantenen les incidències amolte s carreteres catalanes, sis d'elles continuen tallades i en una vuitantena s'ha de circular amb cadenes. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 596 trucades. És per això que durant les pròximes hores es mantindran els tres protocols fins que la situació es normalitzi.

Els Bombers varen treballar des de mitjanit de divendres a dissabte fins a les 20 hores d'ahir en 183 serveis relacionats amb el temporal Filomena. Entre altres, van ajudar vehicles embarrancats, van revisar i netejat vies, van fet el trasllat de personal i material sanitari, van sanejat façanes, van retirat objectes en perill i es van fer càrrec d'arbres caiguts.

El telèfon d'emergències 112 va rere 650 trucades a causa de l'episodi de neu. D'aquestes, la majoria provenen del Segrià, amb 78 avisos; el Barcelonès, amb 49; Osona, amb 38, i el Tarragonès, amb 34. El municipi amb més trucades era Lleida, amb 49, seguida de Barcelona, amb 39, i Tarragona amb 34.

les afectacions de la borrasca «filomena». 1 La platja de Palamós, ahir a la tarda. F

1 La gelada va obligar a tancar una passera ahir a la Bisbal. F