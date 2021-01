La borrasca «Filomena» porta pluja, vent i fred arreu de Girona, i neu a les cotes altes

Bona part dels gironins es varen haver de conformar ahir a mirar la neu per televisió després que, lluny del que va passar per exemple a Madrid, la borrasca Filomena va deixar molta més pluja, vent i fred que neu a les comarques gironines. La nevada no va arribar a les cotes baixes de la demarcació, però, en canvi, sí que va caure en zones més acostumades a veure neu com el Ripollès o la Cerdanya i també a la Garrotxa i en punts elevats de les Guilleries (amb gruixos molt notables a Sant Hilari Sacalm), les Gavarres o a Sant Pere de Rodes entre altres indrets com el massís de les Cadiretes o la muntanya dels Metges.

L'esperada nevada no va baixar més enllà de cotes superiors als 300 metres a les comarques gironines, on, tot i alguns flocs que van caure de matinada prop de la costa a poblacions com Castell d'Aro o Palafrugell, la neu només va acabar agafant en zones més elevades on la pluja no va fondre la poca neu caiguda. A mig matí, a Sant Hilari Sacalm ja s'hi havien acumulat 15 centímetres de neu i al volant de 10 a poblacions del Ripollès com Sant Pau de Segúries o Planoles que, entrada ja la tarda, es transformarien en 25 a Sant Hilari, 20 a Rupit, 10 a Olot o 30, aquests més habituals, a l'estació d'esquí de La Molina.

I, mentre que a la costa o a la mateixa ciutat de Girona la pluja i les baixes temperatures, provocaven que la poca gent que es veia pels carrers es protegís sota els seus paraigües, on sí que va nevar la gent va sortir més de casa. «La veritat és que sempre cau alguna cosa, però no tant com avui. També agraïm que sigui dissabte per poder gaudir-ne», va explicar Javi González, un veí d'Olot, a l'Agència ACN. Amb la seva filla Enar van aprofitar la nevada, que va deixar imatges de postals a llocs cèntrics de la capital garrotxina com la plaça Clarà, per fer ninots de neu i fotografia amb el mòbil unes imatges que feia temps que no es veien. «Abans cada any queia fort com avui», recordava també a Olot Imma Pujol, treballadora d'una residència de gent gran que explicava que «ens hem despertat amb aquest panorama tan maco i ara ens vacunarem de la covid».

Les mateixes històries d'Olot es varen repetir a Sant Hilari Sacalm, Ripoll, Campdevànol, Sant Joan de les Abadesses... Més amunt dels 400 metres d'alçada, la neu va ser habitual ahir mentre que, en cotes més baixes, la pluja va ser la constant que va acompanyar buits del que hauria estat el primer dissabte de rebaixes i, amb les botigues i centres comercials tancats per les restriccions, va acabar sent un dia amb molt poc moviment fora dels domicilis.

Una mobilitat que, pels que no es van poder quedar a casa, també es va veure afectada pel tall de carreteres com l'Eix Transversal (C-25), primer entre Vilobí d'Onyar i Espinelves i, ja a la tarda, des de Santa Coloma de Farners i Viladrau. També es va tallar la GIV-4202 i, durant bona part del dia, hi va haver un important col·lapse de camions a la Jonquera.

Des de la Generalitat s'insistia ahir que la gent, en la mesura que li fos possible, es quedés casa avisant que, després de la nevada, el principal perill seria el fort vent, sobretot al litoral on l'onatge i el temporal marítim serà important. «Malgrat que el confinament ja estableix unes mesures segures, és important que no es corrin més riscos dels necessaris».

Ahir a la tarda, el temporal va tornar a trencar la barra del Trabucador a les Terres de l'Ebre en una mostra del que pot fer el vent que, després de tenir molta presència ahir al sud de Catalunya, va pujar i bufarà avui de valent tant a la costa barcelonina com al Maresme i a la Costa Brava. Avui, fins ben bé al migdia, s'esperen onades que poden arribar als cinc metres en un temporal que no es donarà per acabar fins demà dilluns.